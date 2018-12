‚Nechápal jsem, jak se to mohlo stát.‘ Kraulař Micka se poprvé představí ve finále MS v krátkém bazénu

Mickovým zvykem je sledovat rozplavby soupeřů v mixzóně. A protože ve své rozplavbě skončil pátý, velké šance si nedával. Proto přišel od bazénu se ztrápeným výrazem, vzal si židli a na televizi pozoroval ostatní plavce s jasnou věštbou.

„To nevydrží. Budu devátý. Devátý jsem no. Počkej! Já jsem osmý. Jak to, že jsem osmý?,“ divil se po pohledu na výsledky český kraulař.

Jan Micka tu při sledování výsledků druhé rozplavby nevypadal úplně nadšeně a nakonec se z osmého místa dostal do finále. Při otázce na jeho pocity ale bylo ticho, místo slov se Mickovi z očí řinuly slzy.

„Hodně mě to překvapilo. Nemohl jsem ze sebe dostat deset minut kloudné slovo, protože jsem měl úplný knedlík v krku. Brečel jsem štěstím a nechápal jsem, jak se tohle mohlo stát. Byl jsem překvapený,“ vyprávěl pro Radiožurnál Micka skoro po hodině od závodu, při kterém trnula celá česká výprava.

'Musím tam nechat duši'

„Vůbec s tím nějak nejsem spokojený, protože jsem měl v plánu to rozjet jako v Plzni nebo v Brně. Chtěl jsem jet čtyřstovku kolem 3:45 minut a osmistovku alespoň za 7:40. Nevydařilo se mi to, neplavalo se mi vůbec dobře,“ popisoval český kraulař.

„Nepovedené byly obrátky. Samotné plavání bylo perfektní, v pořádku. Tam všem stačil, ale na obrátkách hrozně ztrácel,“ viděl problém šéftrenér reprezentace Vlastimír Perna.

Finále mistrovství světa v krátkém bazénu bude Micka plavat poprvé v životě. Jeho čas v rozplavbách je sice druhým nejlepším v české historii, jenže před pár týdny ve zmíněné Plzni plaval český rekord o skoro devět sekund rychleji. A i když se to ve skoro čtvrthodinovém závodě nezdá, je pro něj tohle obrovský rozdíl.

„Zítra se na to budu muset mnohem víc soustředit. Nekoukat se napravo nalevo a rozjet sólový závod. Jít do bolesti stejně jako teď a vydržet tam a bojovat. Je to poslední závod, posledních čtrnáct minut této sezony a musím tam nechat duši,“ doufá česká kraulař, který do bazénu skočí v neděli po jedenácté hodině dopoledne českého času.