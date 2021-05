Plavu špatně, ví Micka. Může za to tréninkové manko, během koronaviru totiž mohl trénovat jen pokoutně

Zatímco plavkyně Barbora Seemanová bude na mistrovství Evropy bojovat o medaile, Jan Micka se trápí. Český kraulař letos doplaval hluboko mezi poraženými. Na své hlavní trati na 1 500 metrů skončil v rozplavbách, s velkou ztrátou na postup. Od zpravodaje z místa Budapešť 18:11 18. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zklamaný plavec Jan Micka | Foto: Marcos Brindicci | Zdroj: Reuters

„Když se podívám třeba na soupeře, tak ti své časy jeli lehce, já to tady dřu a jsem rád, že plavu tak, jak plavu.“

Jan Micka dobře ví, s kým by se měl měřit. A stejně tak ví, že teď na své obvyklé soupeře nemá: „Plavu špatně. Potřebuju dělat všechno pro to, abych plaval dobře. Pokusím se do olympiády zachránit, co se dá. Pak se uvidí,“ popisuje Micka pro Radiožurnál.

Důvodů, proč se mu nedaří, je hned několik. I když už se prý dokázal vyrovnat se smrtí táty na koronavirus: „Rodinné problémy už to tolik nejsou. Přeci jen už jsou to dva měsíce, co se stala ta tragická událost.“

Tréninkové manko

Micku teď trápí především výpadek v tréninku. Vytrvalost má, ale není rychlý a vina je podle něj v několikaměsíčním tréninkovém výpadku, který po uzavření bazénů v Česku měl. Zatímco soupeři měli stále stejné podmínky, on se chystal, kde se dalo.

„Chodili jsme plavat načerno, ale to jsme chodili na chvíli, třeba na hodinu do protiproudu. To ale není plnohodnotný trénink. Nebo jsme chodili na bazén k soukromníkovi do rodinného domku, ale to není trénink,“ říká Micka.

Na dlouhých tratích je takový výpadek o to více znát. Navíc by Micka rád změnil tréninkovou skupinu, protože celé roky trénuje sám a teď mu přímo v bazénu nemá kdo pomoci. Se změnou chce přijít už na červnovém soustředění v tureckém Beleku.

„Pokud tam pojedu, tak bych rád plaval u pana Perny, který tam bude mít Davida Koutného, se kterým jsem teď trénoval a má splněné limity na mistrovství Evropy a světa juniorů na 1500 metrech. Plave ty samé tratě a tréninky jako já a myslím si, že je správné, aby lidi, kteří plavou stejné disciplíny, trénovali pospolu, protože si můžou navzájem pomoci a vyvést se k lepším časům,“ vysvětluje Micka, jak by se chtěl restartovat, aby na olympijských hrách mohl mít šanci na úspěch.