Na mistrovství světa si pohoršil, přesto byl spokojený. ‚Mám teď novou motivaci,‘ pochvaluje si plavec Micka

Ještě na minulém mistrovství světa v krátkém bazénu skončil Jan Micka na patnáctistovce šestý. V Abú Zabí jeho výkon tentokrát na nejlepší nestačil, s 16. místem byl ale spokojený. Zaplaval si totiž nejlepší letošní čas a věří, že příprava jde správným směrem. Abú Zabí 16:23 20. prosince 2021

„Je to letos můj nejlepší čas, takže jsem rád, že se pořád zlepšuju. Pod vedením trenérky Petry Škábové trénuji teprve od září, je to ještě krátká doba a chvíli potrvá, než si to všechno sedne,“ řekl Radiožurnálu Jan Micka.

Plavec Jan Micka našel po změně tréninkové skupiny novou motivaci. Více v příspěvku Markéty Salaj Svozilové

Od podzimu tak trénuje ve stejné skupině jako nejúspěšnější česká plavkyně Barbora Seemanová.

„Všichni plavci, kteří tam jsou, si navzájem pomáhají, abychom během tréninků a pak v závodech plavali lepší časy. Moc jim za to děkuju, že můžu být v téhle partě,“ uvedl Micka.

V minulosti se pravidelně na evropských či světových šampionátech dostával do finále. Pod bývalou trenérkou Jaroslavou Passerovou plaval sám a o změně uvažoval delší dobu.

„Po olympiádě v Riu jsem měl jít do Spojených států nebo do Kanady na univerzitu. To mi nebylo dovoleno, tak jsem šel na půl roku trénovat do Itálie, kde jsem chtěl zůstat, ale to také nevyšlo. Od té doby se to tak táhlo, přestalo mě to bavit a chtěl jsem najít nový impulz,“ dodal Micka, který se vrací krok za krokem na pozice, na jaké byl zvyklý.

V listopadu třeba překonal národní rekord na pět kilometrů. Také se stihl oženit a s dcerou Beátou se těší na blížící se Vánoce.