Jak bojuje reprezentační plavec se špatným spánkem, který mu komplikuje trénink? Ve spánkové laboratoři

Špatný spánek vám zničí celý den, jak jste po něm rozlámaní. A teď si představte, že jste navíc vrcholovým sportovcem, který trénuje od šesti hodin ráno. Plavec Jan Micka se vydal problém řešit a reportér Radiožurnálu byl přímo u toho. Audio Praha 11:17 31. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Micka v plaveckém bazénu | Foto: ČSPS - Martin Sidorjak

„Jedeme do ulice Viničná 7, kam jedu kvůli výsledkům ze spánkové laboratoře za paní doktorkou Bendovou, protože mám problémy se spaním. Během zhruba šesti hodin spánku se zvládnu i osmkrát probudit,“ popisuje Radiožurnálu plavec Jan Micka.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak bojuje plavec Jan Micka s problémy se spaním se dozvíte v reportáži Martina Charváta.

Plavecké tréninky začínají v šest hodin ráno, což není žádná Mickova specialita. Takhle to plavečtí reprezentanti zkrátka mají. Když si před nimi sportovec neodpočine, je to pro něj složité - kvůli fyzické, ale i psychické únavě.

Spánková laboratoř na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy popravdě vypadá spíše jako vkusně zařízená kancelář. Micka se do ní dostal díky zařazení do Top Teamu Českého olympijského výboru, který se snaží sportovcům zajistit zázemí srovnatelné se světem.

'Zkuste ze sebe vyrobit skřivana'

„První graf vyjadřuje délku spánku, který je rozdělený na dvě kategorie. Žluté tečky vyjadřují délku spánku v tréninkových dnech a jiná tečka vyjadřuje spánek ve volných dnech. Mezi tímto je tu vidět obrovský rozdíl,“ vysvětluje doktorka Zdeňka Bendová, co zjistily čipy, které měl český plavec dva týdny na rukou, zatímco mu sledovaly jeho činnost.

Krejčí s Pastrňákem byli po dlouhém letu k nezastavení. ‚Jet lag je individuální, mohl by je dohnat‘ Číst článek

„Toto je spánkový graf, tady máme rytmus tělesné teploty…,“ pokračuje Bendová.

Z výsledků vyplývá, že vstávání v pět hodin ráno se k Mickovu spánkovému typu nehodí. Společně s doktorkou se snaží přijít na to, jak zajistit, aby si mohl na dvoufázový tréninkový cyklus dostatečně odpočinout.

„Je rozhodně třeba zapracovat na synchronizaci a především, což se opakuje už poněkolikáté, na osobní kázni, aby to člověk nepustil, trochu zabojoval a pokusil se ze sebe vyrobit skřivana,“ radí Bendová.

Výsledky z grafů Micku překvapily, stejně jako doporučení, která dostal. Jedním z nich je vstávat a chodit spát v tréninkové i volné dny stejně.

„Prostě si to musím nastavit, že budu každý den vstávat v 5:30-5:35 a posouvat ty hodiny usínání na dřív. Začnu v 11 hodin večer a eventuálně když to bude málo, tak si to třeba o hodinu posunu,“ naplánoval si Jan Micka, jak s potížemi bojovat.