Byl jsem na tom jako Pantani, skoro mrtvý, prozradil Ullrich. Vítěz Tour znovu usedl na kolo s Armstrongem

Poprvé od roku 2018 se bývalý německý cyklista Jan Ullrich ukázal na veřejnosti a otevřeně promluvil o životním období, které bylo plné alkoholu a drog. „Byl jsem na tom podobně, jako Marco Pantani. Skoro mrtvý," řekl v rozhovoru se svým bývalým rivalem, Američanem Lancem Armstrogem. Dvě výrazné postavy cyklistické historie a dopingoví hříšníci se po letech znovu setkali na španělském ostrově Mallorca. Mallorca 18:34 27. září 2021

Sedmačtyřicetiletý Ullrich vyhrál Tour de France v roce 1997, ale podobně jako jeho americkému soupeři Armstrongovi, jeho kariéru ukončil dopingový skandál.

Přesto však Německý závodník, jemuž se v dobách největší slávy přezdívalo „Der Kaiser“ (německy císař - pozn. red.), skončil v éře Lance Armstronga na nejslavnějším cyklistickém závodě ještě pětkrát na druhém místě.

Po konci aktivní kariéry však následoval strmý pád. Ullrich začal hodně pít, kouřit a do krve putovaly možná i silnější látky, než kterými si před lety na kole pomáhal k lepší fyzičce.

„Dneska vypadáš jako úplně jiný člověk, než před třemi lety, když jsme se potkali naposled,“ vysekl mu poklonu padesátiletý Armstrong, který - když se dozvěděl o Ullrichových osobních problémech - nasedl v roce 2018 na letadlo a přiletěl bývalému soupeři nabídnout pomocnou ruku.

Dříve soupeři, teď kamarádi - Hincapie, Ullrich a Armstrong na Mallorce:

„Jo, máš to pravdu. Ty víš, čím jsem si prošel, když jsi mě před třemi lety navštívil. Měl jsem problémy a byl jsem rád, že si tehdy přijel, protože jsem na tom byl podobně, jako Marco Pantani. Skoro mrtvý. Naštěstí jsme se z toho dostal díky kamarádům, jako jste vy s Georgem Hincapiem a Johanem Bruyneelem. Pomohli jste mi dostat se zpátky na nohy,“ odkryl svoji neslavnou minulost Ullrich.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dokonce skončil na psychiatrii poté, co se napadl místní prostitutku. Celá věc navíc skončila obviněním z těžkého ublížení na zdraví.

Temná minulost je však pryč a Ullrich vyrazil na tréninkový kemp do Španělska, kde po boku Armstronga sledoval nedělní triumf Francouze Juliana Alaphilippa na mistrovství světa v Belgii.

Hincapie ve společném rozhovoru následně prozradil, že Ullrich začal na kole znovu trénovat teprve před pěti týdny, ale že i za tak krátkou dobu vypadá dobře a jezdí mu to.

„Pamatuju si, že jsi vždycky na kole byl jako robot. Soustředěný a přesný, ale nikdy jsme spolu vlastně nemluvili,“ zavzpomínal bývalý jezdec stáje US Postal Service, který byl po celou aktivní kariéru Armstrongovým dvorním domestikem.

„Dostal jsem své tělo a talent jako dar od Boha a tak by byla škoda toho nevyužít. Trénuju teď každý den, cvičím na záda a je to znát. Piju jen vodu, přestal jsem s alkoholem a drogami, přítelkyně mi vaří zdravá jídla,“ pochlubil se bývalý excelentní časovkář.

Z rivalů přátelé

„Je neuvěřitelné vás dva vidět po 20 letech v sedle. Jeden, co jede silově, a druhý, co jezdí tak kadenčně. Dříve jste byli rivalové, ale teď tu všichni sedíme, jste přátelé, pomáháte si,“ vstupuje do dialogu mezi Armstrongem a Ullrichem někdejší úspěšný manažer Bruynell.

„Jo, prošli jsme si vším. Někdy to bylo naprd, ale teď už nezáleží na tom, co jsme si dřív řekli, to je historie. Pro mě je tohle setkání nejlepší zážitek letošní sezony,“ pokyvoval hlavou rodák z Texasu a sedminásobný vítěz Tour, který však později přiznal, že mu ke všem triumfům pomohly zakázané látky a vitrínu se sbírkou žlutých dresů musel oficiálně zrušit.

„Když jsem na tom nebyl dobře, tak si nečekal a nabídl mi pomoc,“ doplnil význam americko-německého přátelství Ullrich, který se po více než třech letech ukázal na veřejnosti a navíc i prozradil, co plánuje v blízké budoucnosti.

„Mám pár nápadů s cyklistikou doma v Německu, ale zatím je to v začátcích, tak o tom nechci teď mluvit,“ naznačil v podcastu.

„Když to srovnám s tím, jak vypadal před třemi lety a jak vypadá teď, tak je to pro mě nejlepší comeback v historii sportu,“ okomentoval Ullrichovu tělesnou schránku padesátiletý Texasan a na závěr pořadu se nezapomněl vrátit k nedělnímu závodu.

„Jo, Alaphilippe byl prostě nejlepší a nejsilnější. Myslel jsem, ze zaútočil moc brzo, ale nakonec se ukázalo, že to zvládl. Chtěl to a dokázal to,“ uzavřel své povídání Ullrich.

Celý podcast s Lancem Armstrongem a Janem Ullrichem si můžete pustit níže: