Byl jsem nervózní, přiznal basketbalista roku Veselý po vyhlášení ankety a těší se na šampionát

Kralování Tomáše Satoranského jako vítěze ankety Basketbalista roku ukončil po pěti letech jeho kamarád z reprezentace, ale už i z klubu Jan Veselý.

„Byl jsem nervózní, to se musím přiznat. Ale jsem rád, že jsem tady a že teď s klukama začneme reprezentaci a můžeme si to užít,“ přiznává letní posila Barcelony pivot Jan Veselý.

Společně se svým reprezentačním a nově i klubovým spoluhráčem Tomášem Satoranským vládne anketě o nejlepšího českého basketbalistu od roku 2012.

Na pomyslný trůn usedl Veselý v zákulisí po ceremoniálu alespoň na chvíli kvůli focení, ale rozhovor v něm neposkytl. „Já vstanu, už jsem tam seděl hodinu,“ zhodnotil pohodlí trůnu s úsměvem na tváři Veselý.

Basketbalistkou roku byla poprvé v kariéře vyhlášená Julia Reisingerová. „Je to jako u nějakého důležitého stolu, akorát tady chybí ten stůl. Královská židle je krásná a byl to skvělý nápad. Pocity jsou to skvělé, je to zadostiučinění celé práce a dar pro nás sportovce, že se nám něco vrací. Nějaké ocenění za to, že celé ty roky pracujeme. Je to taková změna a nemáme moc možnosti se nějak hezky oblékat, tak to týden předtím řešíme s holkama, co si vezmeme na sebe,“ usmívá se basketbalistka roku Reisingerová.