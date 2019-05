Nevěřil jsem, reaguje Veselý na zvolení nejužitečnějším hráčem Euroligy. Nevyloučil další pokus v NBA

„Jsem překvapený, abych byl upřímný. K té ceně mi pomohli všichni hráči, trenéři, fanoušci, prostě celé Fenerbahce. Jsem hráč, který by hrál sám, potřebuju k sobě tým, který mi pomáhá a já pomáhám jemu,“ reagoval na Radiožurnálu basketbalista Jan Veselý na individuální ocenění.

První Čech v historii. Basketbalista Veselý byl vyhlášen nejlepším hráčem Evropské ligy Číst článek

Na slavnostním galavečeru ve španělské Vitorii, kde se tento víkend hraje Final Four, byl Veselý vyhlášený nejlepším hráčem nejprestižnější soutěže, kterou hrají Real Madrid, CSKA Moskva a dva istanbulské velkokluby.

K tomu ho navíc novináři a fanoušci zvolili do nejlepší pětky ročníku a získal i ocenění za moment sezony. Devětadvacetiletý český reprezentant a hráč Fenerbahce tak své jméno slyšel během večera z ruchových mikrofonů celkem třikrát.

„Nevěřil jsem v to. Měl jsem dobrou sezonu, ale se zraněním jsem na konci sezony nehrál tak, jak jsem si přál. Je to velká věc. Chtěl bych poděkovat své ženě, narodil se nám syn a myslím, že to je dobrý dárek i pro něj,“ řekl na pódiu.

„Promítlo se mi to v hlavě. Samozřejmě být vedle takových legend a pánů hráčů evropského basketu, jako Juan Carlos Navarro, Dimitris Diamantidis a Vasilis Spanoulis, zařazený, to je úspěch,“ dodal.

Po výkonech v průběhu celé sezony mohl tušit, že individuální ocenění získá. A to i přesto, že Fenerbahce v pátek vypadlo v semifinále Final four s městským rivalem Anadolu Efes.

NBA? Když přijde nabídka...

„Jsem rád, že jsem dostal cenu, ale nemění to nic na tom, že jsem zklamaný, že jsme nepostoupili do finále,“ připustil, že ho porážka o 19 bodů s městským rivalem dál mrzí.

Jako nejužitečnější hráč Euroligy by se nebránil ani dalšímu pokusu v NBA. „Někdy nad tím přemýšlím. Dveře do NBA jsem nezavřel. Jestli tam bude nějaká nabídka, která by byla dobrá finančně i situací v týmu, tak bych to zvážil.“

„Ale teď už to není jen o mě, ale i o manželce i synovi. Z Istanbulu je to blízko domů, do Česka i Srbska, je to lepší v logistice. Soukromě i basketbalově jsme spokojení,“ vysvětlil Jan Veselý.

Fenerbahce bude od půl šesté hrát o třetí místo proti Realu Madrid. O titul v Eurolize se večer utkají Anadolu Efes a CSKA Moskva.