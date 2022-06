Společné působení s Veselým v Barceloně? Naše spolupráce je lákadlo pro týmy v Evropě, ví Satoranský

Basketbalisté Tomáš Satoranský a Jan Veselý se v létě sejdou v reprezentaci, se kterou chtějí v září uspět na domácím mistrovství Evropy. Pokud budou zdraví. Kde budou působit v příští klubové sezoně, ještě jasné není. Oběma českým hvězdám končí v červnu smlouvy. Satoranskému v zámořské NBA a Veselému v istanbulském Fenerbahce. Ale není nereálné, že by spolu mohli od podzimu nastupovat také na klubové úrovni v Barceloně. Praha 14:57 4. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Basketbalista Tomáš Satoranský | Foto: David Berding-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Basketbalovou reprezentaci táhnou k úspěchům už léta a od podzimu by se spolu velcí kamarádi Satoranský a Veselý mohli sejít také v jednom klubu. V minulosti jim to v zámoří nevyšlo ale v Barceloně by to klapnout mohlo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak vidí basketbalista Tomáš Satoranský šanci, že by se v týmu Barcelony sešel se svým krajanem Janem Veselým

Pivot Jan Veselý za osm sezon ve Fenerbahce Istanbul pomohl klubu k triumfu v Eurolize, byl také nejužitečnějším hráčem Final Four a ke třem titulům v turecké superlize se teď snaží přidat další, musí si ale nejprve počkat na jméno finálového soupeře.

Další sezonu v městě na obou březích Bosporského průlivu už ale zdá se nepřidá. V létě Veselému končí smlouva a šéf Fenerbahce Ali Koč avizoval velké šetření, menší rozpočet podle něj už věhlasný klub mít nemůže.

Potvrzeného nic není, ještě neskončila ani sezona ale třeba španělský deník AS už napsal s odkazem na informace tureckého novináře Sulaka, že Jan Veselý je s Barcelonou domluvený na tříletém kontraktu na 2,5 milionu eur ročně a chybí jen podpis.

Společná fotografie

Právě v katalánském velkoklubu působil před odchodem do NBA jeho velký kamarád Tomáš Satoranský, kterému v červnu také končí kontrakt v zámoří a ve hře je i návrat do Evropy.

„Určitě by to byl jeden z faktorů, který by mi udělal radost a zvažoval bych to o to víc. S Honzo jsme už jednou měli šanci hrát mimo reprezentaci a to ve Washingtonu, ale nevyšlo to,“ vzpomíná Satoranský.

„Naše spolupráce je lákadlo pro týmy v Evropě. Sám ale za sebe nemám rozhodnuto,“ vzpomíná třicetiletý rozehrávač.

Server Basketnews dokonce nedávno zveřejnil fotku, na které se po večeři smějící se Satoranský v restauraci objímá kolem ramen s trenérem basketbalové Barcelony Šarunasem Jasikevičiusem.

Právě on má o obě české hvězdy velký zájem. Záležet ale zřejmě bude hlavně na tom, jestli o Tomáše Satoranského bude po snad nejhorší sezoně kariéry v zámoří ještě zájem v NBA. Trh s volnými hráči se v nejlepší basketbalové soutěži světa otevře až v červenci.

Tomas Satoransky and Sarunas Jasikevicius having dinner together following speculations on potential return to Barcelona ️



rtecanfuste/Instagram pic.twitter.com/VE5nptiKxY — BasketNews (@BasketNews_com) May 26, 2022