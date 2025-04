Adetokunbo předvedl v NBA monstrózní triple double a pomohl Bucks k vítězství, dařilo se i Currymu

Golden State vyhrál prestižní duel na palubovce Los Angeles Lakers 123:116. Stephen Curry přispěl k výhře 37 body, domácí LeBron James dal v souboji ligových hvězd o čtyři body méně.

Adetokunbo proměnil 12 z 19 střel, svou jedinou trojku a také 10 z 11 trestných hodů. Dvojnásobný nejužitečnější hráč NBA si připsal v jednom utkání alespoň 30 bodů a 20 asistencí jako třetí basketbalista v sezoně po Nikolu Jokičovi a Trae Youngovi. Nejméně 20 asistencí před ním v jednom zápase nasbírali v dresu Bucks jen dva hráči - Ramon Sessions (24 v roce 2008) a Guy Rodgers (21 v roce 1968).

"Když máte hodně míč, musíte dělat správná rozhodnutí. Snažil jsem se dělat ta nejlepší pro sebe i pro spoluhráče," řekl Adetokunbo novinářům.

Milwaukee dovedl k vítězství asistent Darvin Ham poté, co hlavní kouč Doc Rivers v poločase opustil lavičku kvůli nemoci. Zraněními zdecimovanou sestavu Sixers, kteří už nemohou postoupit do play off, vedli Adem Bona s 28 body, Quentin Grimes s 24 body a 10 doskoky a Guerschon Yabusele s 22 body.

Currymu na hřišti Lakers sekundoval Brandin Podziemski, který proměnil osm z 10 trojek a na výhře Golden State se podílel 28 body. Lakers nezachránil výkon Jamese ani 31 bodů Austina Riverse, který trefil devět trojek, či 24 bodů Ruie Hačimury. Slabší den si vybral Luka Dončič, který proměnil jen šest ze 17 střel a žádnou z šesti trojek.

Warriors se po čtvrté výhře za sebou v Západní konferenci přiblížili čtvrtým Lakers a ztrácejí na ně pouze jedno utkání.

Memphis po sérii čtyř porážek zvítězil 110:108 v Miami, které neuspělo po šesti zápasech. Utkání rozhodl střelou z odskoku s klaksonem Ja Morant, který v zápase nasbíral 30 bodů. Domácí předtím vyrovnali těžkou střelou Tylera Herra zhruba šest sekund před koncem. Právě Herro byl s 35 body a devíti doskoky nejlepším hráčem Miami.

Dva dny po výhře v Denveru po prodloužení si Minnesota připsala jednodušší vítězství v Brooklynu, který zdolala 105:90 i díky 28 bodům Anthonyho Edwardse. S 21 body a 18 doskoky byl vidět také Rudy Gobert.

Při výhře Orlanda 109:97 ve Washingtonu zářil Paolo Banchero, který si připsal 33 bodů, 18 doskoků a osm asistencí. Wizards vedl s 32 body Carlton Carrington. Toronto podlehlo 103:112 Portlandu, za který nastřílel 36 bodů Shaedon Sharpe. Deni Avdija pomohl k výhře 26 body a 15 doskoky.

Výsledky NBA: Washington - Orlando 97:109, Brooklyn - Minnesota 90:105, Miami - Memphis 108:110, Philadelphia - Milwaukee 113:126, Toronto - Portland 103:112, LA Lakers - Golden State 116:123