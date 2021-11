Věřím, že sport nebude limitován jako při minulých vlnách covidu, říká šéf unie Jansta

Amatérští sportovci se chystají na nutnost prokazování očkováním nebo proděláním koronaviru, které s platností od 22. listopadu schválila vláda. Jak konkrétně se bude vztahovat na jednotlivce a týmy z neprofesionálních soutěží, bude jasné až po zveřejnění kompletního mimořádného opatření. Česká unie sportu věří, že se podaří soutěže udržet v chodu. Praha 15:53 19. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Amatérští sportovci se chystají na nutnost prokazování očkováním nebo proděláním koronaviru, které s platností od 22. listopadu schválila vláda (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vzhledem k tomu, že děti do 12 let se nemusejí testovat vůbec a mládež do 18 let se i nadále bude moci při hromadných aktivitách prokazovat PCR testem, komplikace mohou nastat u amatérských soutěží dospělých.

Nemocnice a lékárny mají nedostatek protilátkových léků proti covidu. Ministerstvo nyní objednalo další Číst článek

„Věřím, že sport nebude limitován jako při minulých vlnách, protože to přineslo většinou samá negativa - lidi nemohli pohybem pečovat o své fyzické a psychické zdraví, děti byly bez sportu přikovány k počítačům. Lockdown sportu není řešením, sport je jedna z důležitých prevencí proti koronavirové pandemii,“ uvedl předseda České unie sportu Miroslav Jansta.

„Předpokládáme současně, že v řadách sportovců je z mnoha důvodů více naočkovaných než v běžné populaci. Nemělo by zásadním způsobem dojít k rušení amatérských soutěží, které jsou v kompetenci jednotlivých sportovních svazů. V současné době ale všichni budou situaci teprve vyhodnocovat,“ upozornil.

Česká unie sportu vyzvala své členy k očkování. „Prezentovali jsme v naší kampani pět důvodů, proč se nechat očkovat proti covidu-19. Zároveň je to rovněž na odpovědnosti jednotlivých klubů, jak jejich členové k vakcinaci přistoupili. Upozorňovali jsme, že zejména u kolektivního sportu nebo společné tréninkové přípravy se díky očkování odstraňuje nebo minimalizuje riziko rozvoje nákazy v celém týmu, vyřazení ze soutěže nebo odkladů utkání,“ uvedl Jansta.

Za čtvrtek přibylo v Česku přes 13 tisíc nakažených. Pozitivní je v průměru každý třetí test Číst článek

Basketbalová federace od čtvrtka v klubech zjišťuje proočkovanost mezi hráči nad 18 let.

„Zatím jsme zpracovali data cca ze třetiny klubů a proočkovanost se pohybuje nad 75 procenty. Z toho pohledu by nemělo být ohroženo samotné konání soutěží. Bohužel zřejmě budou existovat případy, kdy družstvo bude tímto nařízením zcela ochromeno. Věříme, že se ale budou počítat v řádu jednotek a takové případy budeme muset řešit. Zatím není úplně jasno jak. Na to potřebujeme trochu víc času a kompletní data ze všech klubů,“ uvedl mluvčí Martin Peterka.

Zástupci České asociace squashe se rovněž chystají obvolávat týmy a zjišťovat situaci. „Je možné, že budeme muset snížit počet hráčů v týmech, aby byla větší šance to dát dohromady. Jedná se o nouzovou variantu. Pokud to půjde, chceme v soutěžích pokračovat,“ uvedl generální sekretář Tomáš Fořter.