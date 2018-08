Cyklistická ‚obojživelnice' Jarmila Machačová zvládá závodit na silnici i na dráze

Jarmila Machačová je česká reprezentantka v cyklistice. Její jméno spíš znají jen zarytí sportovní fanoušci, přestože v tuzemsku jako jediná profesionálka jezdí během sezony dráhové i silniční závody. A dá se říct, že celkem úspěšně. I když poslední šampionát pro ní nedopadl zrovna podle představ a to jak na velodromu tak silnici. Machačová ale hodlá tyhle dvě disciplíny kombinovat i dál. Praha 15:47 25. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jarmila Machačová. | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

„Jarmila Machačová je naše jistota,“ pochvaluje si přístup své dvaatřicetileté svěřenkyně reprezentační trenér dráhových cyklistů Milan Kadlec.

Při výměně generací ve vytrvalecké části národního týmu je právě světová šampionka z bodovačky z roku 2013 jeho hlavní oporou. Také ale letos dokázala poprvé v kariéře vybojovat domácí titul mistryně republiky v silničním závodě.

„Myslím, že to pro ni není moc složité. Je zkušená závodnice, už má něco za sebou, takže ví, do čeho jde. Kombinovat se to dá,“ myslí si reprezentační kouč tentokrát silničních cyklistů Tomáš Konečný.

„Dráha je výborná příprava pro silničáře. Dnes spousta dráhařů soupeří na silnici. Bradley Wiggins, teď Geraint Thomas, to jsou excelentní dráhaři, kteří začali s dráhou a pak přešli na silnici a vyhrají Tour. Bodovačka nebo stíhačky, to už je hodně blízké silnici. Člověk musí mít opravdu velkou výkonnost,“ říká Tomáš Konečný.

Od republikového šampionátu směřovala Jarmila Machačová přípravu k mistrovství Evropy a zejména dráhařské části. Ve skotském Glasgow se představila na velodromu, pak i v ulicích města, nicméně bez výraznějšího úspěchu. Den po skončených závodech na dráze před silniční časovkou stihla v dějišti například jen jediný pořádný silničářský trénink a ještě ne na speciálním kole.

„Netrénuji na časovkovém kole, člověk tam šlape jinak, má jiný posed. Pro mě byla prioritní dráha,“ vysvětlovala Jarmila Machačová před odletem ze skotského šampionátu zpátky do Česka.

A právě nabitý program vidí jako hlavní problém kombinování dvou cyklistických disciplín během jedné sezony a akce Tomáš Konečný.

„Je strašně složité hned dráhu, hned silnici. Je to spíš o tom, jestli to člověk vydrží celý blok závodů a aby mu pak nechyběly síly,“ vysvětluje Konečný. To se na zatím poslední vrcholné akci možná projevilo i právě na Jarmile Machačové.

Tahle její kombinace dráhové a silniční cyklistiky není ničím zrovna novým. Asi nejznámějším „obojživelníkem“ současnosti je Ital Elia Viviani.

„I na dráze se prosazují závodníci, kteří jsou v týmech na silniční World Tour, ať už ženy nebo muži. Sezonu stráví na silnici, pak si odskočí na dráhu. Stačím jim pak týden na to, aby se do toho dostali, a dělají výsledky. Podívejte se na Vivianiho. Ty dvě disciplíny dnes kombinovat lze, už to není jak dřív, kdy se dráhaři specializovali opravdu jen na dráhu,“ říká Konečný.

Viviani je toho živoucím důkazem. Letos na Giru d'Italia ovládl bodovací soutěž, když triumfoval ve čtyřech etapách. Na evropském šampionátu v cyklistice vybojoval na dráze v omniu stříbro, v týmové stíhačce se s kolegy radoval z titulu. Na silnici nastoupil do závodu s hromadným startem a dojel dvacátý ve skupince nejlepšího Čecha a zároveň svého týmového kolegy z QuickStepu Zdeňka Štybara. A v sobotu na rozdíl od něj startuje do Vuelty.