Teplé počasí, delší dny, ale také všudypřítomný pyl, který spoustě lidí působí nepříjemné problémy. První jarní dny s sebou nepřináší jen samá pozitiva a své o tom vědí právě alergici nebo astmatici. A kvetoucí příroda v tomto období komplikuje život i profesionálním sportovcům. Praha 12:10 2. dubna 2019

„Trpím alergií na pyly všech kvetoucích trav. Myslím, že to je to nejhorší, co může pro cyklistiku být,“ říká bikerka a česká reprezentantka v crosscountry Karla Štěpánová.

S jarem přicházející pylová sezona trápí i sportovce, běžecký trenér doporučuje sportovat ráno

Štěpánová patří k těm sportovcům, kterým pylová sezona pořádně komplikuje život. Zatímco při běžné procházce ji ani v rizikovém období alergie příliš neomezuje, jakmile nasedne na kolo a šlápne do pedálů, už to bývá horší.

„Ve vyšších intenzitách se mi nejdřív začne blbě dýchat, pak se hrozně rychle zahltím a začnu kašlat. S tím pak právě přicházejí problémy s nohama, které nejsou dostatečně okysličené, a točí se mi hlava,“ přibližuje Štěpánová své nezáviděníhodné stavy způsobené pyly v ovzduší.

Sedmadvacetiletá cyklistka ve snaze zbavit se alergie vyzkoušela už spoustu prášků, bohužel ale bez výraznějšího efektu. Alespoň zmírnit příznaky se ale snaží neustále.

„Každé ráno si dám pod jazyk pyly těch trav, akorát že na to tělo zvykám už od ledna, aby když ty trávy opravdu rozkvetou, byl šok pro tělo co nejmenší,“ říká mistryně republiky v crosscountry z roku 2015.

Alergie na pyl samozřejmě netrápí jen profesionální sportovce, ale také amatéry, kteří se po práci rádi proběhnou, nebo si vyrazí na kolo. Pro podobné nadšence má jedno doporučení ultramaratonec a běžecký trenér Miloš Škorpil.

„Je výhodnější, když všechny outdoorové aktivity, kdy na ně pyl může působit, dělají co nejdřív ráno, kdy je pyl u země díky tomu, že je větší vlhkost vzduchu a není takový smog,“ říká Škorpil.

Alergií na pyl trpí vedle Karly Štěpánové i další známá sportovní jména - třeba cyklista Roman Kreuziger nebo bývalý desetibojař a trojnásobný mistr světa Tomáš Dvořák.