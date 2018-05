‚Trefil jsem nějaký kámen a prorazil kolo.‘ Biker Kulhavý short track v Novém Městě nedokončil

Další závod navíc, další důvod, aby závody horských kol byly zajímavější pro fanoušky. V Novém Městě na Moravě si ale diváci short track podle představ organizátorů nejspíš neužili. Na tvrdost nové disciplíny doplatil největší domácí favorit Jaroslav Kulhavý. Nové Město na Moravě 8:46 26. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biker Jaroslav Kulhavý při short tracku v Novém Městě na Moravě | Foto: Libor Plíhal | Zdroj: ČTK

„Hodně závodníků jede fakt agresivně a je to hodně o pádech. Občas jsem předjel pět lidí, další tři mě pak předjeli, když jsem se tam nechtěl loktovat. Takže než jsem se tam stihl nějakým způsobem dostat, tak jsem po skoku najel na nějakou blbou stopu, jak nás tam jelo hodně, a trefil jsem nějaký kámen a prorazil kolo,“ popsal Radiožurnálu průběh závodu Kulhavý.

A ještě než ukončil závod pár kol před cílem v paddocku, otestoval tvrdost železných bariér. „To bylo několikrát. To je normální souboj o pozice. Je to běžné. Akorát nějací lidé zezadu tam chtějí být fakt moc a vždycky jdou nadmíru oproti nám, co jsme ‚vepředu‘ nebo zkušenější jezdci, kteří nechtějí riskovat jakýkoliv pád, zranění, tak těm vzadu je to trošku jedno, protože oni chtějí být ti vepředu,“ řekl olympijský vítěz z Londýna.

V krátkém, intenzivním short tracku určili Jaroslavu Kulhavému tentokrát stopu jeho soupeři. Po dvou závodech je ale podle reprezentačních společníků českého olympijského šampiona příliš brzo na to zaškatulkovat short track jako demoliční derby světového poháru.

„Na nějaké větší hodnocení bych ještě počkal, protože ta disciplína se vyvíjí. Hodně moc bude záležet na pořadatelích, jak pojmou ten závod,“ myslí si trenér Viktor Zapletal.

Podobně to vidí i Jan Škarnitzl, osmnáctý muž závodu. „Je to vyrovnanější, je to podobnější silničnímu kritériu. Zároveň je to na horském kole v terénu, kde není úplně snadné v balíku číst stopu. Je to na šotolině, odkloněné zatáčky, sem tam nějaký skok. Bude asi záležet na konkrétních tratích. Dneska se ukázalo, že trať byla postavená možná až moc rychle pro horská kola. Docházelo ke zbytečným kontaktům. Přeci jen kluci nejsou silničáři, kteří se v balíku umějí lépe pohybovat. Přeci je my s těmi širšími řídítky… je to někdy problém,“ popisuje.

V neděli v elitním cross country budou mít Jan Škartnitzl a Jaroslav Kulhavý řídítka znovu široká, i podobné konkurenty. Jen toho času ujet jim budou mít na náročné trati hned třikrát víc.