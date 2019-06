Biker Kulhavý doléčil svá zranění. Nyní se připravuje na návrat do Světového poháru

Biker Jaroslav Kulhavý je po několika zraněních konečně v pořádku. O víkendu se postavil na start závodu v Bedřichově a skončil třetí. Olympijský vítěz z Londýna bojoval s následky zranění, která si přivodil v minulosti - se zlomenou čéškou a tříštivou zlomeninou zápěstí. Bedřichov 17:54 18. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslav Kulhavý v souboji s Nino Schurterem | Foto: Michal Sváček | Zdroj: MAFRA / Profimedia

„Jde o to, že celá řada zranění je nedoléčená, byla urychlená vzhledem k tomu, že se stala v závodní sezóně. Potřebovali jsme Jardu vrátit do závodního režimu- Stalo se to před olympiádu, před mistrovstvím světa a tak dále. Takže teď se nám to nějak sešlo a společně s fyzioterapeuty a lékaři se Jára dostává zpátky do kondice,“ vysvětlil Radiožurnálu trenér Viktor Zapletal.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Biker Jaroslav Kulhavý už má prý zdravotní problémy za sebou a chystá se na návrat do Světového poháru. Více si poslechněte v reportáži Tomáše Petra

V úvodu bikové sezóny proto zlatý medailista z Londýna chyběl i při Světovém poháru v Novém Městě. „Jeho výkon je postaven na extrémní síle a extrémním výkonu a potřebuje v tom mít jistotu a ne úplně to fungovalo. Ale v tuhle chvíli má za sebou třítýdenní blok velmi intenzivního tréninku a zároveň rehabilitace,“ dodal Zapletal

Jaroslav Kulhavý o víkendu startoval v Bedřichově, kde dojel třetí. Za tři týdny plánuje návrat do kolotoče Světového poháru. Kvůli chybějícím bodům se na trať vydá ze zadních pozic.

Hlavně ale věří, že už bez zdravotních komplikací. „Určitě jsem to stabilizoval, protože to, co bylo někdy před měsícem, bylo hodně špatné a nemohl jsem fungovat v té intenzitě a do maxima jsem se nedostal. Teď bych už řekl, že je to nějaký stabilní výkon. Ten problém vznikal déle než rok, postupně to bylo horší a horší. Takže je jasné, že to asi nedám za dva týdny do pořádku a bude to ještě pár týdnů trvat,“ myslí si biker Kulhavý.

Zdravotní problémy, špatná forma. Kulhavý nepojede Světový pohár v Novém Městě na Moravě Číst článek

Olympijský vítěz, dvojnásobný světový a také evropský šampion ví, že návrat zpět bývá těžký. Jenže vidina her v Tokiu 2020 možná dává na bolest zapomenout. „Stojí to hodně času a samozřejmě úsilí. Člověk je pořád buď v posilovně nebo na fyziu na lehátku nebo na kole anebo sedí v autě a přejíždí mezi terapiemi. Odpočíval jsem většinou u jídla, nebo když jsem si zašel na kafe,“ popsal Kulhavý.

Důležitá je ovšem chuť do samotných závodů a dobrý pocit z nich. „Myslím si, že je to pořád lepší než pocity, které byly poslední rok z těch závodů, kdy jsem fakt při těch závodech trpěl a jezdil jsem o třídu úplně někde jinde vzadu, kde to bylo fakt neadekvátní k tomu tréninku a k přípravě,“ říká Jaroslav Kulhavý. Před sebou má aktuálně dva starty v maratonech - na republikovém a evropském šampionátu.