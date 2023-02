Kulhavý ukončil cyklistickou kariéru, ale horské kolo úplně neodloží. Bude závodit v terénním triatlonu

Biker Jaroslav Kulhavý po zářijovém ukončení profesionální kariéry změnil sport a bude závodit v terénním triatlonu. Olympijský vítěz z Londýna a držitel stříbra z Ria de Janeira na tiskové konferenci v Praze oznámil, že letos absolvuje několik závodů Světového poháru série Xterra. Praha 12:37 1. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslav Kulhavý na tiskové konferenci | Foto: Iva Roháčková

„Bude to nějaká kombinace obou sportů. Horská kola jsou nedílnou součástí terénního triatlonu. Tréninky a všechno okolo budu držet. Mým cílem je udržet výkonnost na horském kole a maximálně se zlepšit v plavání a běhu,“ řekl osmatřicetiletý Kulhavý.

Po ukončení cyklistické kariéry ho nejvíce lákal Ironman, ale nakonec zvolil terénní triatlon. „Spousta bikerů, se kterými jsem závodil ve světě, se Xteře věnují a víceméně hodně úspěšně. Než se pokoušet o Ironmana, kde by to asi nebylo o velkém výsledku, ale spíš o účasti nebo stanovení výzvy, tak mi dávala Xterra celkově smysl. Mohl bych se tomu věnovat na vyšší úrovni než v Ironmanovi, který si dám jenom pro uspokojení osobních ambic,“ uvedl Kulhavý.

Českým fanouškům se představí v Prachaticích od 11. do 13. srpna. Další vrcholné závody by letos měl absolvovat v Belgii, Německu a Itálii. „Prvním vrcholem budou Prachatice. Pak je tam mistrovství světa v Molvenu. Tím, že je na konci sezony, tak doufám, že tréninkově i zkušenostmi to bude vypadat dobře. K tomu budu směřovat,“ přiblížil Kulhavý.

„Ještě bych asi zmínil evropský pohár v Bystřičce, což spadá pod závod Valachy man, který trochu povýšil. Potom operujeme ještě s dalšími dvěma třemi závody. Ale kalendář je plus minus hotový,“ doplnil mistr světa i Evropy v cross country.

Klasická Xterra se obvykle skládá z 1,5 km plavání, 30 km jízdy na horském kole a 10 km běhu. Kratší short track, který měl premiéru v Prachaticích v roce 2019, obsahuje dvakrát 200 m plavání, čtyřikrát 1,9 km na biku a dvakrát 1,2 km běhu.

Tisková konference Jaroslava Kulhavého a České triatlonové asociace | Foto: Iva Roháčková

„Určitě klasická distance mi bude vyhovovat víc. I s přihlédnutím ke zkušenostem z horských kol i mému věku je vytrvalost přece jenom lepší než vyloženě krátké závody. Asi se nebudu aktivně a intenzivněji připravovat na short track. Ale když bude možnost, určitě to zkusím a dám do toho všechno,“ prohlásil Kulhavý.

Největší výzva je běh

Z třech triatlonových sportů je pro něj nejtěžší běh. „S plaváním jsem i začínal, potom jsem ho zařadil do přípravy v cyklistice, hlavně přes zimu. Netopím se, po cyklistice je to druhý sport, který mi přirozeně šel. Na výkonnostní úrovni mě ale čeká spousta práce, uplavaných kilometrů a hlavně pilování techniky,“ přiblížil Kulhavý.

„Pro mě pocitově horší je běh. Přece jenom po 25 sezonách na kole nejsou nohy úplně zvyklé běhat. Poslední měsíc a půl, kdy jsem se rozbíhal, byl hodně těžký. Až teď to už vypadá dobře, že by se to mohlo někam posunout. Takže určitě se nejvíc budu muset věnovat běhu,“ dodal čtyřnásobný vítěz domácí ankety Král cyklistiky.