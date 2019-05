Ještě jedna olympiáda. Jaroslav Kulhavý si prodlouží kariéru o další sezonu

V minulé sezoně zažil jezdec na horském kole Jaroslav Kulhavý i kvůli zdravotním problémům ústup z pozic mezi světovou elitou. Na startu nového ročníku je odhodlaný se mezi špičku vrátit. Myslí i na příští léto, kdy budou olympijské hry v Tokiu. A to přesto, že podle původního plánu už touto dobou nechtěl být profesionálním cyklistou. Praha 18:35 7. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslav Kulhavý. | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková | Zdroj: ASC Dukla

„Původně jsem s Tokiem nepočítal. Ještě před olympiádou v Riu jsem si myslel, že si objedu ještě dva roky, potom už budu jezdit pro radost, ale už nebudu sbírat medaile,“ vrací se na Radiožurnálu před olympijské hry v roce 2016 biker Jaroslav Kulhavý.

Minulý ročník mu ale zkazily zdravotní problémy a tímto způsobem nechtěl ukončit vrcholovou kariéru.

„Máme rok a kousek do Tokia, tak mi přijde škoda to nezkusit. Byla by škoda skončit tak, že člověk musí, když je zraněný, to není můj styl. Nechci se otočit a říct si, že jsem se na to vykašlal,“ přemýšlí.

Olympijský šampion Londýna a stříbrný muž z Ria musí ve čtyřiatřiceti letech vytouženému návratu mezi nejužší světovou špičku hodně obětovat. Kromě tréninku se zaměřuje i na regeneraci.

„Mám toho hodně a zabírá to víc času, než když jsem vyhrával. Člověk to z dlouhodobého hlediska nebaví, ale problémů a překážek jsem zažil tolik, že bych to měl zvládnout,“ myslí si.

Kromě Nového Města i šampionát v Brně

Zároveň už ale Jaroslav Kulhavý přemýšlí o tom, co bude dělat, až profesionální kariéru definitivně uzavře.

„Ještě není nic daného, ale rámcové věci mám, přemýšlím o nich delší dobu. Ale teď má přednost sport – cyklistika. A ještě rok mít přednost bude,“ plánuje.

Světový pohár horských kol začne příští týden v Německu, poslední květnový víkend pak zavítá do Nového Města na Moravě. Tamní závod letos nebude jediná velká akce, na které se Kulhavý představí českým fanouškům - v červenci Brno přivítá evropský šampionát.