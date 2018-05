Už po pětadvacáté budou bikeři sjíždět Zámecké schody, pro závod si přejí hlavně hezké počasí

V centru hlavního města se bude bojovat na horských kolech na atraktivní trati. Pražské schody mají před sebou jubilejní 25. ročník a bude to znovu i se zahraničními hvězdami a olympijskými vítězi. Těmi jsou ve startovním poli Jaroslav Kulhavý a Švýcar Nino Schurter. Organizátoři nyní hlavně doufají, že vydrží slunné počasí posledních dní. Praha 13:39 29. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Švýcarka Corina Gantenbeinová vyhrála Pražské schody před krajankou Indergandovou. | Foto: Tomáš Kohout

Polka Maja Vločšovská a Španěl Carlos Coloma se sice naučili před Pražskými schody český pozdrav pěkně, ale možná budou potřebovat ještě jeden výraz ze slovníku, byť ne úplně sportovní, a ten výraz zní: prší.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Závodníci se při Pražských schodech bojí především deště. Jaroslav Kulhavý už ale deštivý závod vyhrál

„Bude to náročný a jenom doufám, že nepřijde nějaká bouřka. Jednou jsme to tady zažili a to bylo neskutečné peklo. Roky zpátky vyšlo počasí úplně perfektně, že bylo krásně. Bouřka se potom strhla až večer,“ říká pro Radiožurnál biker Jaroslav Kulhavý.

Ten sice doufá v hezké počasí, ale podle předpovědi tam riziko minimálně pár kapek je. A dvojnásobný vítěz pražské exhibice a také olympijský šampion by nechtěl zažít jeden z minulých ročníků Pražských schodů znovu.

„Pamatuju si, jak jsme to jeli a já jsem ty schody, jak jsem byl v zápalu boje, tak jsem tam vlítnul, ale dole, kde ty schody zatáčely, tak jsem nějak zatočil a málem jsem spadnul. Dole jsem měl asi dvacet sekund náskok, protože kluci se asi báli. Říkal jsem si, že jsem dost velký bezmozek, že jsem takhle projel,“ popisuje Kulhavý.

Biker Kulhavý poprvé změří síly se Schurterem i na Pražských schodech Číst článek

„Byli jsme rádi, že jsme nakonec dojeli do cíle. Nerudovkou tekla pomalu řeka, tam teklo asi pět centimetrů vody, jaká to byla průtrž. To byl hodně velký extrém a vlastně ani diváci, ani televize nevěděli, kdo vyhrál, protože přes ten déšť nebyli poznat závodníci,“ vzpomíná český biker.

I díky němu mají jubilejní Pražské schody na startovní listině všechny medailisty z posledních her v Riu. Bronzového Carlose Colomu a stříbrného Kulhavého doplňuje zlatý Nino Schurter, shodou okolností vítěz víkendového závodu Světového poháru v Novém Městě na Moravě. Jenže Nerudovou ulicí a do Jánského vršku pojede Švýcar poprvé.

„Slyšel jsem o tom něco, je to prý opravdu hodně těžké, snad budu čerstvý. A těším se. Nikdy jsem to nejel, musím zjistit, jak to vypadá. Bude to těžké až do konce v té obrovské konkurenci. Pojedu na stejném kole jako v Novém Městě, hlavně to musím zkusit, třeba kolo budu muset během závodu vyměnit,“ říká Nino Schurter před 25. ročníkem Pražských schodů.

Nejprve půjdou na trať jednotlivci v otevřené kategorii po půl čtvrté, ženy pojedou v pět odpoledne, muži v půl sedmé.