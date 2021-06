Neplánuju zahodit kolo a přibrat 30 kilo, říká biker Kulhavý. Na olympiádu v Tokiu však zanevřel

Po olympijském zlatu a stříbru už tentokrát na Hrách bude chybět. Biker Jaroslav Kulhavý se po dlouhotrvajících zdravotních problémech vzdal na sklonku své profesionální kariéry myšlenek na olympiádu v Tokiu a místo závodů cross country se chce specializovat na cyklistické maratony. Praha 17:11 18. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslav Kulhavý na ME horských kol v Brně | Zdroj: ASC Dukla - Ivana Roháčková

Biker Jaroslav Kulhavý přesedlal v závěru profesionální kariéry na cyklistické maratony. Medailsta z posledních dvou olympiád tak v Tokiu o další cenný kov bojovat nebude.

„Ještě možná loni jsem o tom přemýšlel, ale zároveň bych tam nechtěl jet s vidinou toho, že bych se nominoval a jel si tam pro desáté místo,“ vysvětluje biker Jaroslav Kulhavý, proč nakonec o svou čtvrtou účast na olympijských hrách ani nebojoval.

Poslední dva roky mu komplikovaly zranění a na to navazující disbalance. Proto také pro letošek změnil tým a přesedlal z cross country na maratony a etapové závody.

„Je to o tom, aby mě to bavilo, byl jsem zdravý a přicházely výsledky. Člověk tomu obětuje spoustu času, tréninku i přípravě, tak to musí dávat smysl a zároveň už nejsem v pozici, že chci dělat jen vrcholový sport. Investoval jsem do nějakých nemovitostí,“ přiznává Kulhavý.

Na kolo nezanevře

Ve 36letech se Jaroslav Kulhavý pomalu chystá na konec profesionální kariéry. U sportu ale chce zůstat i pak.

„Určitě budu aktivně pořád jezdit, i když už ne na té nejvyšší úrovni, ale jako hobby cyklista se někde objevím. Neplánuju, že bych zahodil kolo a přibral 30 kilo,“ dodává zkušený sportovec tělem i duší.

Kulhavý má ve sbírce olympijské zlato i stříbro. V cross country vyhrál mistrovství světa i Evropy. Ovládl i maratonský světový šampionát. Přesto má ještě sportovní cíle, i když třeba ne úplně v cyklistice - láká ho Ironman, tedy jeden ze série dlouhých triatlonů.

„Jednou bych si ho taky chtěl dát na nějaký čas. Mám to v plánu.“ Říká biker Jaroslav Kulhavý, pro kterého při neúčasti na olympijských hrách má být vrcholem sezóny maratonské mistrovství světa v říjnu na ostrově Elba.