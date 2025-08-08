‚Je důležité to nepřehánět.‘ Cyklista van Aert ukončil sezonu, nepojede mistrovství světa ani Evropy
Belgický cyklista Wout van Aert nebude letos startovat na mistrovství světa ve Rwandě ani na následném mistrovství Evropy ve Francii. Jezdec stáje Visma-Lease v pátek oznámil, že sezonu ukončí už v září před oběma šampionáty.
Třicetiletý cyklista plánuje letos ještě účast v etapovém závodu Kolem Německa, v Bretagne Classic, který vyhrál v roce 2022, a na Grand Prix Québecu a Montrealu 12. a 14. září.
O šest dní později chce sezonu zakončit závodem Super 8 Classic. O světové medaile se ve Rwandě bude bojovat od 21. do 28. září, evropský šampionát je na programu od 1. října.
„Je důležité to nepřehánět, proto jsem se rozhodl vynechat mistrovství světa i mistrovství Evropy. Mými hlavními cíli byly jarní klasiky a Tour de France,“ uvedl Van Aert, jenž se s Tour rozloučil vítězstvím v závěrečné etapě na Champs-Élysées. „Také jsem rád, že jsem se konečně zúčastnil Gira,“ připomněl start v úvodním ze závodů Grand Tours.