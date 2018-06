Je to konec, ale zároveň i začátek, těší se Welsch na novou životní etapu po konci kariéry

Dvaadvacet let hrál Jiří Welsch basketbal na profesionální úrovni a zařadil se v tuzemsku mezi nejvýznamnější osobnosti toho sportu. Teď se v osmatřiceti chystá po konci kariéry na novou etapu života. Jaká bude ale ještě úplně přesně neví ani on sám. Praha 19:28 2. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Welsch s partnerkou Vendy a dcerou Julií. | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Strávil jsem většinu svého života na basketbale, na palubovkách a najednou jsem dospěl k takovému přesvědčení, že už toho bylo dost a že bych se chtěl posunout někam dál,“ řekl na setkání s novináři Jiří Welsch.

„Je to konec, ale zároveň i začátek a já se na něj těším. A to, že mizím z palubovek, neznamená, že mizím z basketbalu,“ přiznal bývalý reprezentační kapitán, který si jako druhý Čech vyzkoušel, jaké to je, být součástí nejlepší basketbalové soutěže světa - NBA.

V další etapě svého života chce Welsch všechny své zkušenosti zhodnotit. Rozhovory s představiteli českého basketbalu už zahájil.

„Mluvím s lidmi z české basketbalové reprezentace, že bych v budoucnu pokračoval v nějaké roli, nevím přesně v jaké. Snažím se hledat inspiraci. Mluvím s lidmi, kteří mají zkušenost s koncem kariéry, mluvím i s lidmi, kteří se zabývají prací s lidskými zdroji mimo basketbalovou sféru. Takže nejbližší scénář je, že se určitě nebudu ze dne na den vrhat do něčeho jiného, určitě bych se chtěl trošičku odpojit, vyčistit si hlavu, což je otázka měsíců, a pak se do něčeho zapojit,“ říká Welsch.

Welsch zatím do ničeho bezhlavě nežene. Mezitím chce dokončit studium vzdělávacího programu, do kterého ho loni v červnu zapojila mezinárodní basketbalová federace FIBA.

„Je to i takové skryté výběrové řízení. FIBA chce přes to studium ty lidi identifikovat a potom je samozřejmě přitáhnout. Je možné, že tam nějaké nabídky budou,“ říká bývalý basketbalista.

Dlouho si Jiří Welsch pohrával s myšlenkou, že by se mohl vydat na dráhu trenéra, ale to si v posledních letech rozmyslel. I když jak tvrdí ne definitivně. Svou budoucnost teď vidí v obleku s kravatou - v roli bafuňáře.

„Je to jednoznačný impuls a posun do manažerských rolí. Tohle je snaha FIBA, ukázat i jinou cestu, tu manažerskou. Kvalitní manažeři a basketbaloví diplomati jsou taky potřeba,“ říká Welsch.

Odchovanec pardubického basketbalu by rád pokračoval také ve spolupráci s pobočkou NBA Europe. Nově by se totiž po konci aktivní kariéry měl stát jejím ambasadorem.