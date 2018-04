Je to můj druhý domov, říká Jícha o Kielu, kde bude dělat asistenta trenéra

Po letech házenkářské dřiny si Filip Jícha už několik měsíců užívá volno. Jeho úspěšná hráčská kariéra skončila v Barceloně, kde zatím stále žije. Už brzy ale nejlepšího házenkáře světa za rok 2010 čeká přesun zpátky do Německa - konkrétně do Kielu, kde s místním klubem vyhrával velké trofeje. Plzeň 17:54 14. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filip Jícha | Foto: ČTK

„Já jsem člověk adaptabilní, takže kde jsem, tam se cítím dobře. Zní to jako klišé, ale já to takhle v podstatě mám," říká Filip Jícha.

Házenou hrál na klubové úrovni na Arabském poloostrově, ve Švýcarsku, v Německu a ve Španělsku. Všech angažmá si cení nejenom kvůli sportovní stránce, mimo to totiž poznal různé národní mentality a způsoby života, naučil se jazyky. Jedno místo je ale pro něj přeci jen speciální.

„Velkou část svého dospělého života jsem prožil v německy mluvících zemích a Kiel byl ta největší epizoda, takže tam se určitě vyznám lépe než třeba v Plzni, kde se pořád něco mění. Plzeň je moje rodné město, ale v Kielu vím, kde jsem, a je to můj druhý domov,“ přiznává nejlepší házenkář světa za rok 2010.

Právě v Kielu nejvíc hráčsky zářil a ke klubu i k městu si vybudoval pevný vztah. Na závěr kariéry si odskočil do Barcelony, teď se ale na sever Německa vrací, od léta bude asistentem trenéra, a už se na známé prostředí těší.

„Návrat do Kielu je pro celou naši rodinu zajímavý, víme, do čeho jdeme, a svým způsobem tam patříme," říká Jícha.

Zapadnout zpátky do života v Kielu nebude pro rodinu Filipa Jíchy problém. Děti slavného házenkáře - dcera Valérie a syn Vincent - se prý už těší.

„Oba dva se tam narodili, Valérka tam má plno kamarádů. Vždycky jsme létali do Kielu a oni tam trávili nějaké prázdniny, takže je to pro ně návrat domu," říká Filip Jícha, který začne novou etapu házenkářského života - trenérskou, bude to ale ve starém známém prostředí - v německém Kielu.