'Je to něco, co propuklo jako lesní požár.' Lékař amerických gymnastek čelí obvinění ze sexuálního obtěžování

Týmový lékař amerických gymnastek Larry Nassar byl obviněn ze sexuálního obtěžování celkem sedmi mladých dívek. Obvinění se netýká jenom toho, ale také i nevhodného chování k více než 130 dalším. Do této skupiny patří i tři zlaté medailistky z londýnské olympiády v roce 2012 a z her v Riu v roce 2016 Gabby Douglasová, Aly Raismanová a McKayla Maroneyová.

Nassar ve středečním soudním stání přiznal svou vinu a všem svým obětem se omlouval. „Je mi to velmi líto, je to něco, co propuklo jako lesní požár. Každý den se modlím za odpuštění,“ uvedl Nassar před soudem.

Soud bude pokračovat v lednu, kdy budou vypovídat jednotlivé oběti Nassarova sexuálního obtěžování, v případě jejich nezletilosti jenom jejich rodiče.

První obvinění už před 20 lety

První stížnosti na lékaře amerických gymnastů a Michiganské státní univerzity přišly už před dvaceti lety, ale Americká gymnastická federace lékaře propustila až v roce 2015. Mezitím stihl Nassar jet celkem na čtyři olympiády jako týmový lékař.

Jeho nejhlasitější kritičkou byla kapitánka gymnastického týmu z OH v Riu a Londýně Aly Raismanová. Zastala se dívek, které Nassara obvinily, ale až po delším časovém období.

„Proč se zabýváme tím, že dívky nic neřekly? Proč se radši nepodíváme na to okolo? Co dělala Americká gymnastická federace a co dělal Larry Nassar, jak manipulovali s těmi dívkami, že ty se pak bály promluvit?“ řekla Raismanová v televizní rozhovoru pro stanici CBS.

Court referring to Larry as DOCTOR Nassar. I AM DISGUSTED. I am very disappointed. He does NOT deserve that. Larry is digusting. Larry is a MONSTER not a doctor. — Alexandra Raisman (@Aly_Raisman) 22 November 2017

Právě na to reagovala další členka zlatého týmu Gabby Douglasová komentářem na twitteru „…je naší zodpovědností jako žen oblékat se elegantně a skromně. Oblékat se provokativně může přilákat špatné lidi.“

Její komentář vyvolal vlnu odsuzujících komentářů. Její vyjádření podle ostatních viktimizuje oběti sexuálního zneužívání. Douglasová se za své vyjádření omluvila a sama v úterý přiznala, že ji také Nassar obtěžoval.

i didn’t correctly word my reply & i am deeply sorry for coming off like i don’t stand alongside my teammates. regardless of what you wear, abuse under any circumstance is never acceptable. i am WITH you. #metoo — Gabby Douglas (@gabrielledoug) 18 November 2017