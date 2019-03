‚Je šance dostat se nahoru.‘ Baseballista Červenka v přípravě nastupuje za Baltimore, trefil první homerun

Baseballista Martin Červenka se v zámoří přiblížil svému velkému snu stát se prvním českým hráčem v Major League Baseball, když má za sebou již několik přípravných zápasů v dresu Baltimore Orioles. Debut v hlavní soutěži však zatím jistý nemá. „Snažím se nad tím nepřemýšlet,“ říká pražský rodák v rozhovoru pro Český rozhlas. Sarasota/USA 9:48 5. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Baseballista Martin Červenka | Zdroj: Nedori

Ačkoliv v zámoří působí Červenka již od roku 2011, na svou první velkou chvíli si musel počkat až do letošního 25. února, kdy na Floridě nastoupil za Baltimore v přípravném duelu proti Torontu. Od té doby se šestadvacetiletý catcher objevuje na hřišti pravidelně a postupně nabírá zkušenosti proti hráčům z nejlepší baseballové ligy světa.

Při svém třetím zápase proti Minnesotě chytal od sedmé směny. V deváté se dostal na pálku a připsal si svůj první odpal - rovnou tříbodový homerun, který pojistil vítězství 9:4.

Máte za sebou první zápasy v dresu Baltimore Orioles z Major League Baseball. Co to pro vás znamená?

Zatím se sice jedná o Spring Training (přípravnou část sezony, pozn. red), ale určitě jsem rád, že jsem se podíval na hřiště a mohl jsem si zahrát proti lidem, kteří mají zkušenosti ze soutěžních zápasů MLB.

Překvapilo vás něco, když jste poprvé nastoupil za tým z nejvyšší soutěže?

Nedá se říct, že by mě něco překvapilo, pořád je to ta samá hra. Jen nadhazovači jsou přesnější, pálkaři mají trochu lepší kontrolu nad strike zónou, když například tolik nesahají po míčích mimo strike zónu. Oproti tomu, co jsem ale zažil v minor league (v nižší soutěži, pozn. red) mě nic zásadně nezaskočilo.

Hrajete sice za Baltimore, ale vaším domovem je nyní Sarasota, kde Orioles hrají přípravné zápasy v rámci Spring Trainingu. Jak si to tady pochvalujete?

Je tu sluníčko a teplo, takže se mi tu líbí. Ale vážně – jsme na hotelu a mám jednoho spolubydlícího, ale člověk se pouze vyspí a jede rovnou na hřiště, což je většinou v 6:30 ráno a na hotel se dostávám kolem sedmé večer, takže jsem celý den v tréninkovém areálu.

Můžete porovnat zázemí týmů z farmy a organizace z MLB?

Tady je pro hráče určitě lepší. Ať se to týká jídla, nebo hotelu. Vše je kvalitnější a luxusnější. Dnes jsme měli například k obědu lososa a celý den máme k dispozici dobré jídlo, což v minor komplexech moc nebývá.

‚Chci využít každou směnu‘

Můžete procentuálně vyjádřit, jaká je vaše šance, že se třeba už letos objevíte v základní části MLB?

To je těžké říct. Snažím se nad tím nepřemýšlet. Chci se zlepšit a doufám, že se tam jednou dostanu. Samozřejmě musím hrát co nejlépe v té nižší lize, kam mě, předpokládám, pošlou, abych se rozehrál. Podle toho se následně během sezony rozhode. Záleží také na trenérech a na vedení, jak se jim kdo bude hodit.

Máte nyní představu, kde budete hrát v nejbližších týdnech?

Zatím nevím, kde bych mohl skončit, respektive začít novou sezonu. Nyní jsem v MLB kempu a snažím se tady vydržet co nejdéle. Předpokládám ale, že mě pošlou do Minor league kempu, protože jsem mladý a je to můj první Spring Training. Oproti jiným catcherům nemám tolik zkušeností.

Roli budou jistě hrát i výkony hlavního týmu, který neprožívá zrovna ideální období, protože se od roku 2016 nedostal do play-off. Věříte, že máte šanci i díky tomu?

Určitě ano, což platí obecně pro všechny hráče tady v Baltimoru. Nyní je velká příležitost dostat se nahoru, protože hlavní tým prochází přestavbou a dává se tady šance mladším hráčům. Už se tady nepodepisují velká jména z trhu volných hráčů MLB a snaží se vychovat vlastní hráče.

Neunavují vás neustálé otázky na to, kdy se stanete prvním Čechem v MLB? Přece jen se o tom mluví už poměrně dlouho.

Unavují, neunavují… Je to otázka, na kterou se ptá každý. Vždy říkám, že se tam člověk dostane až ve chvíli, kdy to má přijít. Já jen chci, v případě, že se mi to nepodaří, abych věděl, že jsem pro to udělal všechno a neměl jsem žádné výčitky.

Jak vycházíte se spoluhráči? S kým jste nejvíce v kontaktu?

Jsou úplně v pohodě. Ať už jsou to ti, kteří mají zkušenosti z MLB, nebo nováčci. Se všemi se dá bavit a když mám nějaký dotaz, tak se snaží pomoci. Nejvíce se bavím s catchery, protože hraji na stejné pozici. Austin Wynns, Pérez, Sisco nebo Andrew Susac jsou hráči, kteří mají v Major League něco odehráno, takže těch se ptám, když je potřeba.

Máte již zpětnou vazbu od trenérů, navzdory tomu, že jste se při zápasech většinou na hřišti objevoval spíše jen krátce?

Zatím žádné reakce nemám. Je pravda, že jsem zatím vždy nastupoval jen na chvíli, ale to je dáno především tím, že nemám zkušenosti. Snažím se ale využít každou směnu, kterou mám a chci si vždy najít něco, v čem bych se mohl zlepšit.

Jak zvládáte náročný program? Zápasy máte prakticky každý den, není složité udržovat se neustále ve střehu?

Za ty roky, co hraji v Americe jsem si již zvykl. Není to pro mě nijak zvlášť náročné. Po zimě samozřejmě musí být hráč dobře fyzicky i psychicky připraven, ale nemůžu říct, že bych byl vyčerpaný. Takto zkrátka baseball funguje. Na druhou stranu to má výhodu v tom, že když se vám nepovede zápas, můžete to hned druhý den napravit. Nemáte čas přemýšlet nad tím, co bylo špatně.