Je to skvělý čas. Ale teď to mrzí, chyběl kousek, říká Seemanová po čtvrtém místě na mistrovství světa

Pouhých třináct setin sekundy chybělo Barboře Seemanové k medaili na mistrovství světa v plavání. Česká kraulařka skončila v Kataru čtvrtá, což je jeden z největších úspěchů v historii českého plavání.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Barboru Seemanovou po finále mistrovství světa

„Určitě je to zlámaní. Hlavně s ohledem na medaili. I když jsem v to nedoufala, tak když se na to potom člověk podívá zpětně, tak třináct setin je opravdu nic, to ani nemrkneme. Ale je to skvělý čas. Na rozplavání a celkově v tom závodě jsem se konečně cítila, že to byl můj styl závodu, můj plavecký styl, takže jsem ráda, že jsem tu dvoustovku zakončila takhle,“ řekla Seemanová po závodě Radiožurnálu Sport.

Pouze Ilona Hlaváčková byla ve finále mistrovství světa lepší. Květoslav Svoboda byl před 21 lety také čtvrtý. Jaké to pro vás je, být čtvrtá na mistrovství světa?

„Samozřejmě je to úžasný, jsem ráda, že to je do té první pětky. S tím rozpoložením, s jakým jsem přišla, jsem upřímně nedoufala, že bych skončila takhle blízko pódia. Ale když se podíváme na ty časy, tak mě to trošičku mrzí, protože to bylo opravdu kousíček,“ říká česká plavkyně po čtvrtém místě na mistrovství světa na dvousetmetrové kraulařské trati.