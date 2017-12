Je to veliké, chci dojet do cíle, říká o Dakaru první česká závodnice na čtyřkolce Olga Roučková

Dvě Češky budou mít na lednové Rallye Dakar premiéru. Gabriela Novotná bude naší první motorkářkou v soutěži, Olga Roučková s přezdívkou Ollie zase první českou závodnicí na čtyřkolce. Stroj Roučkové dostal pro Dakar jméno podle zvířete. Nejde ale o žádnou šelmu. Ostatně Olga nechce při své premiéře příliš závodit. Praha 8:49 30. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čtyřkolka, ilustrační foto | Foto: Stock Exchange, Monika Henkel

Ollie Roučková – první čtyřkolkářka za Českou republiku na Dakaru. Jak vám to zní?

Je to veliké. Nikdy jsem nečekala, že bych to někdy uslyšela a že by šlo opravdu o mně. Je to hrozně silný pocit.

Ženy Dakar jezdí, a to i na čtyřkolce. Znám jednu Italku, která je velmi drobná, ale do cíle to dotáhne. Předpokládám, že máte stejný cíl…

Doufám, že ano. Chci dojet do cíle, udělám pro to maximum. Jde do toho se mnou celý tým.

Na čtyřkolce jste rychlá, takže nějaké ambice na umístění budou. Je to tak?Nemám žádné ambice, nechci si to vůbec dávat do hlavy. To je cesta k záhubě. V hlavě mám opravdu naučit se co nejvíc. V dalších Dakarech bych už chtěl závodit, letos ještě ne.

My tady stojíme u vaší čtyřkolky. Na řídítkách máte žirafu?

Ano, je to dokonce duklácká žirafa. Dostala jsem ji pro štěstí, takže pojede se mnou. I čtyřkolka se jmenuje žirafa.

Pojede takhle na řídítkách?

Nepojede na řídítkách, budu ji mít ve stanu. Každou etapu na mě bude čekat. Mechanik už přesně ví, kam ji má dávat. S sebou ještě povezu jiný talismánek. Bude to hrošík, a ten je pro nadaci. Jakmile se z Dakaru vrátím, vydraží se.

Na Dakaru je snad nejtěžší se vůbec postavit na start. Peníze, starosti, balení a taky fyzická připrava. Co to znamenalo ve vašem případě?

Měla jsem to těžší i lehčí. Závodím už přes deset let, takže na závodní scéně jsem už dlouho. Po deseti letech jsem už měla sponzory, kteří jsou vlastně stabilní a šli do toho se mnou. Věřili mi už od začátku. Naše cesta tak byla společná. Fyzickou přípravu mám každý den. Dokonce jsem začala spát v kyslíkovém stanu. Nikdy jsem to nezažila a řeknu vám, že když jste doma a manželovi povíte ‚Miláčku, nevadí ti, když si na manželskou postel položím stan‘, tak vás vyhodí. Spím tedy odděleně. K přípravě taky patří jízda na čtyřkolce. Denně jezdím tři hodny.