Jeden týden s Peterem Saganem. Jak trénuje trojnásobný mistr světa?

Petera Sagana není nutno nějak zvlášť představovat. Třikrát za sebou se mu podařilo vyhrát mistrovství světa. V celé své profesionální kariéře ovládl už 101 závodů, včetně osmi etapových vítězství na Tour de France. Zároveň je pětinásobným držitelem zeleného trikotu. Ve světových tabulkách UCI drží třetí místo. Praha 12:25 13. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Peter Sagan při Tour de France | Zdroj: Reuters

Letošní úspěšná sezona sice došla ke svému konci, ale neznamená to, že by dal kolu na čas sbohem. Naopak, dále a poměrně intenzivně trénuje. A jak vůbec vypadá takový typický listopadový týden slovenského jezdce? Během sedmi dnů se tréninku věnuje devatenáct hodit. Pro běžného člověka by to byla vyčerpávající dávka, ne však pro Sagana. Jemu jde zejména o to se znovu dostat do pohody po náročné sezoně a, trochu paradoxně, si i krapet odpočinout.

Každý tréninkový den vypadá trochu jinak. V pondělí tráví na kole dvě hodiny. Cílem je si protáhnout nohy a připravit se na večerní rotoped, na kterém polyká krátké ale velmi intenzivní dávky.

Úterý vypadá následovně: na kole jede tři a půl hodiny a jízdu prokládá šesti až osmi desetiminutovými intenzivními pasážemi, kdy jede na 85% svého maximálního aerobního výkonu. Ve středu jej zase čeká dlouhá, přes čtyři hodiny trvající jízda na kole, jejíž součástí jsou i kopcovité tratě.

Čtvrteční den je spíše pro uvolnění. Neznamená to ale úplný odpočinek. Na kole tráví hodinu a půl a poté se znovu, stejně jako v pondělí, přesouvá do posilovny. V Pátek je už ale znovu na kole, a to celkově čtyři hodiny. Součástí této jízdy je i dvanáct opakování, kdy minutu jede na maximální výkon a poté dvě minuty odpočívá.

Nejdelší trať jej ale čeká v sobotu. Na kole jede bezmála pět hodin v kuse a na programu většinou nejsou žádné konkrétní tréninkové úkoly. Spíš mu jde o to se pořádně projet, třeba i s přáteli.

V neděli pak pouze odpočívá, aby se tělo po náročných šesti dnech znovu dalo dohromady a bylo připraveno na pondělí. „Během neděle se snažím déle spát, dívám se na filmy anebo si něco zahraji na Playstationu“ uvedl sedmadvacetiletý cyklista.

Peter Sagan, jako každý sportovní profesionál, nadále pilně trénuje a v tichosti myslí na svůj čtvrtý titul mistra světa. „Není to nemožné,“ uvedl.