Jedna osobnost může v malé zemi změnit celý sport, chválí Satoranského italský basketbalový expert

Basketbalista Tomáš Satoranský už má po sezoně a nabírá síly na tu další, ve které bude bojovat o nový kontrakt ať už ve Washingtonu nebo jinde v NBA. Jeho progresu ve výkonech v druhém roce v hlavním městě Spojených států si všimli nejen zámořští fanoušci a odborníci, ale také ti na starém kontinentu. Patří mezi ně i kondiční trenér Francesco Cuzzolin z Itálie, který jako jeden z prvních koučů z Evropy dostal v roce 2009 angažmá v NBA. Praha 18:50 3. června 2018

„Česko umělo i v minulosti vychovávat dobré hráče, kteří jsou schopni působit v těch nejlepších ligách. Pak stačí jedna osobnost, která sport i v malé zemi dokáže zpopularizovat a změnit ho," myslí si italský kondiční specialista Francesco Cuzzolin, který se jako první Evropan vypracoval až do trenérského štábu některého z týmů zámořské NBA.

„Když máte v NBA úspěšného hráče, tak dokáže strhnout pozornost fanoušků, i když by ligu normálně nesledovali. Pro basketbal v Česku je skvělé, že Tomáš Satoranský v NBA hraje a letos měl i velmi dobrou sezonu. Malí basketbalisté ho sledují, kupují si jeho dresy, imitují ho. Prostě chtějí být jako on. Pro celý basketbal v tak malé zemi je to velmi důležité mít někoho, jako je Satoranský,“ tvrdí Cuzzolin.

Ital má za sebou třicetiletou trenérskou praxi v basketbale. Působil u předních italských celků, reprezentačních družstev - Ruska a své rodné země. V životopisu se mu ale vyjímá hlavně dvouletá kariéra asistenta v Torontu Raptors, předtím sbíral zkušenosti také v Clevelandu Cavaliers nebo Chicagu Bulls.

„Historek mám velkou spoustu. Poznal jsem osobnosti, jako jsou Andrej Kirilenko nebo Manu Ginóbili. Nechci prozrazovat na hráče nic konkrétního, ale můžu říci, že každý hráč je výrazná postava a má svůj příběh, jak se dostal do NBA. A myslím si, že jejich životní osudy se později promítaly do jejich hry,“ vysvětluje.

NBA jde nahoru hlavně fyzicky

Své metody a poznatky si kondiční odborník zaměřující se hlavně na basketbal nenechává jen pro sebe. Cuzzolin se účastní nejrůznějších setkání po celém světě. Právě takhle se dostal i do Prahy, kde poprvé přednášel už loni. Také letos byl zároveň garantem druhého ročníku kurzu Basketball Strength & Conditioning pořádaného Českou basketbalovou federací.

„Hlavně fyzicky jde NBA pořád nahoru. Technicky už tolik ne, ale silově a rychlostně je to naprosto neporovnatelné s minulostí. Navíc se pořád zvyšuje počet zahraničních hráčů a z NBA je už teď opravdu celosvětová soutěž. Zápasy jsou vysílány po celém světě, pozornost přináší i spoustu inovací, k NBA snaží připojit všemožné firmy," popisuje prošedivělý Cuzzolin, který působí také jako pedagog a donedávna působil na univerzitě v Padově a nyní přednáší v Římě.

„Abych byl upřímný, tak mám moc rád evropský basketbal. Euroliga má vždy skvělou atmosféru, na každém zápase hodně záleží, což v NBA úplně neplatí. Napětí je v Evropě větší, ale být součástí světa NBA je prostě jedinečné a budu na to vzpomínat do konce života,“ dodává Francesco Cuzzolin, který věří, že vzdělávání trenérů u nás se v budoucnu určitě projeví. Podle něj má český basketbal velký potenciál a záleží jen, jak s ním naloží.