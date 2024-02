‚Jedna z nejlepších atmosfér v Evropě.‘ Basketbalisty Česka čeká zápas před bouřlivým řeckým publikem

„Zápasy Panathinaikosu a Olympiakosu jsou hodně specifické. Je to jedna z nejlepších atmosfér v Evropě,“ hodnotí Satoranský. „Stoprocentně patří k nejlepším fanouškům Evropy,“ souhlasí další zkušený basketbalový reprezentant David Jelínek.

„Jsou to fanoušci, kteří povzbuzují nejen, když se jim daří. Fandí svému týmu celých 40 minut za každé situace. Není to tak, že když začneme zápas 10:0, tak tady bude hrobové ticho. Samozřejmě je těžké se na tohle připravit. Zkušenosti se sbírají tak, že se hrají tyhle zápasy před takovýmto publikem,“ dodává Jelínek.

Basketbalisté Řecka jsou jasnými favority skupiny F, ve které jsou kromě Čechů i Britové a Nizozemci. Národní tým hrál naposledy s Řeckem v září 2022 v osmifinále minulého evropského šampionátu v Berlíně, ve kterém prohrál 88:94.

„Nebudeme favorité. Na druhou stranu, mnohokrát se ukázalo, že tato role nám svědčí, možná je to pro nás dobře. Řekové chodí vyloženě fandit, atmosféra by měla být super. Je to dobře, před plným hledištěm se vždycky hraje lépe,“ myslí si kapitán Vojtěch Hruban.

„Jsem zvědavý, jak to bude vypadat pro řecký nároďák. Někdo mi říkal, že tam nehráli posledních 25 let. Těším se na to, protože mě to vždycky vybičuje k lepším výkonům,“ doplňuje Satoranský.

Jak se čeští basketbalisté na úvod kvalifikace mistrovství Evropy vyrovnají s hlučnými řeckými fanoušky a místním výběrem nabitým euroligovými hráči, si můžete poslechnout po 20.00 na Radiožurnálu Sport.

