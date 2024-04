Jednou budou děti vzpomínat, jak Šelmy vyhrály extraligový titul, říká volejbalistka Šmídová

Extraligu volejbalistek vyhrály Šelmy Brno, když ve finále porazily Liberec jednoznačně 3:0 na zápasy. Jde o historicky první titul klubu, který vznikl před šesti lety a funguje trochu jinak než ostatní soupeři. Tým je složený především ze zkušených hráček a je organizovaný tak, aby mohly vedle volejbalu stíhat další pracovní nebo třeba mateřské povinnosti. Brno 21:23 21. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volejbalistky Šelmy Brno ovládly ženskou extraligu v sezoně 2023/2024 | Foto: Patrik Uhlíř | Zdroj: ČTK

Nejlepší hráčkou extraligového finále byla vyhlášená volejbalistka brněnských Šelem Pavla Šmídová. Celkově je to pro ní třetí český titul, poprvé ho ale mohla slavit se svými dvěma dětmi. A tak se možná víc než o přebírání medaile starala o to, aby se za ní děti dostaly na palubovku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Pavlu Šmídovou po zisku extraligového titulu ve volejbalové extralize

„Sportovní život je krátký, ale děti máte na celý život. Chci s nimi prožívat všechny emoce. Nějaká mistrovství už jsem vyhrála, ale toto je nepopsatelné. Mám už rodinu a sport není na prvním místě. I tak jsem za titul samozřejmě hodně ráda,“ říká Šmídová.

I když mají Šelmy program uzpůsobený tak, aby hráčky měly vedle volejbalu dost času i na děti, v době play off přeci jen občas potřebují pomoct od svých blízkých. „Jsem ráda za podporu rodiny, známých a přátel, kteří nám pomáhali například při hlídání dětí,“ přiznává Šmídová.

Děti jako fanoušci

Samotné děti Šmídové ještě nechápou, že jejich maminka hrála o mistrovský titul. „Děti baví jen po zápase chodit na palubovku. Doufám, že až budou starší, tak to budou prožívat víc a vzpomínat na to, že jsme jako Šelmy vyhrály titul,“ směje se Šmídová.

Šelmy prošly jako vítězky základní části celým play off bez jediné prohry a jasně tak ukázaly, že v právě skončené sezoně měly nejlepší tým. Právě kvůli jeho specifickému fungování ale vedení klubu už dopředu avizovalo, že nepodá přihlášku do Ligy mistryň.

„Není to zápas jenom doma a venku, ale jde o skupinu a výjezdy do zahraničí. Nedalo by se to skloubit se systémem, který je v Brně nastaven. Máme to tak, že hlavní je práce a rodina, volejbal je až na dalším místě,“ souhlasí Pavla Šmídová s rozhodnutím, že české mistryně Šelmy Brno si nejprestižnější evropský pohár nezahrají.