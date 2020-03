‚Když pustíme závodního koně do výběhu, tak jen žere.‘ Zvířatům chybí kvůli karanténě pohyb

Všechny aktuální závody zrušila kvůli koronaviru Česká jezdecká federace. Majitelům navíc doporučila navštěvovat své koně ve stájích jen výjimečně. Zvířatům tak během celostátní karantény chybí trénink a strádají. Třeba v Ostravě můžou sportovní koně jen na malé projížďky nebo do speciálního trenažeru. Ostrava 23:03 18. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Josef Bartoš a Zarif | Foto: Dominik Bakeš / CNC | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Těžké období aktuálně prožívá jezdecký klub Baník Ostrava. Místní zaměstnanci se musejí intenzivně starat o více než 50 koní.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Závodní koně mají kvůli koronaviru problém s tréninkem

Jejich majitelé k nim během celostátní karantény mají jen omezený přístup. Sportovním koním se navíc zrušily závody a chybí jim pravidelné tréninky.

„Do minulého týdne jsme byli v plném tréninku, protože jsme se chystali na závody. Teď jsme to ale museli omezit, protože minimálně měsíc žádné závody nebudou. Koně teď chodí na kolotoč, kde jich může být šest a postupně se střídají, nebo jdou do výběhu. Majitelé s nimi také chodí po loukách na procházky,“ říká Pavel Hudeček z jezdeckého klubu Baník Ostrava.

Kůň potřebuje pohyb

„Je to nucený pohyb, protože když bysme pustili sportovního koně jen do výběhu, tak si tam stoupne a jenom žeře, ale my potřebujeme, aby se hýbal. Půl hodiny chodí na jednu ruku a půl hodiny na druhou,“ dodává Hudeček.

Ani kolotoč však plnohodnotný trénink nenahradí a protože Česká jezdecká federace nedoporučuje pořádání společných tréninků, tak koně mohou strádat.