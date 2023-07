Jezdec Opatrný půjde do olympijské kvalifikace s novým koněm. Doufá, že se k Čechům přikloní štěstí

Praha bude od čtvrtka do neděle centrem jezdeckého sportu. Ti nejlepší koně i závodníci míří na závodiště ve Velké Chuchli, aby tam v pátek zabojovali o vstupenku na olympijské hry do Paříže. Naděje si dělá i český výběr, který už soutěžil na minulých Hrách v Tokiu. Jeho lídr Aleš Opatrný ale musel těsně před olympijskou kvalifikací shánět nového koně Praha 17:36 26. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aleš Opatrný letos kvalifikaci na Forewerovi nepojede | Zdroj: Profimedia

Loni v listopadu se ještě Aleš Opatrný v sedle valacha jménem Forewer radoval z výhry na největší parkurové show světa Prague Playoffs v O2 Areně.

Jenže v dubnu se Forewer zranil při tréninku, a bylo jasné, že se do olympijské kvalifikace nestihne uzdravit. A tak Opatrný narychlo sehnal nového koně, osmiletého Valacha Locanta, který má silný rodokmen - jeho otec totiž vybojoval stříbro na Hrách v Londýně v roce 2012.

„Můj kamarád a veterinář mých koní mi nabídl Locanta. Od první chvíle jsem věřil, že by to mohl být kůň ke stylu mého ježdění, a po pár závodech, co jsem s ním absolvoval, tomu tak i je,“ říká Aleš Opatrný s tím, že se mu v elitní konkurenci povedl nečekaný kousek. Zajistit si v tak krátkém čase tak kvalitního koně totiž nebývá zvykem.

„Forewerovi bylo osm a Locanotvi je také osm. A Locant je v osmi letech určitě zkušenější, než tenkrát Forewer v Budapešti ve stejném věku,“ říká.

Jednačtyřicetiletý jezdec s Locantem bleskově začal trénovat, tak, aby stihl pražskou olympijskou kvalifikaci. Tu už Opatrný s ostatními reprezentanty jednou zvládl, a to před Hrami v Tokiu právě na kolbišti v maďarské Budapešti.

Tvůrce českého týmu pro letošní kvalifikaci proto ví, jak náročné je obsadit dvě postupové příčky. Motivuje ho ale snaha uspět před vlastními fanoušky.

„Je to jeden den a jeden závod. V ten den nám to všem musí klapnout a musí být na naší straně hlavně štěstí. Mnohdy se stane, že se dotkneme třikrát či čtyřikrát a bariéra nespadne. Někdy kůň skáče fantasticky, jednou se dotkne a bariéra spadne. Půjde i o štěstí,“ podotýká Opatrný.

O olympijské vstupenky do Paříže se v Praze bude soutěžit v pátek odpoledne - Češi nastoupí v sestavě Aleš Opatrný, Filip Doležal, Vladimír Tretera a Anna Kellnerová. Radiožurnál i Radiožurnál Sport přiblíží dění ve Velké Chuchli v reportážních vstupech.