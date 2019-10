Objeví se české jezdectví v Tokiu? Miloslav Příhoda sahá po olympijské účasti ve všestrannosti

„Člověk trochu ve skrytu duše doufá, že se bude moct jednou takové soutěže zúčastnit. Přeci jen je to sen každého sportovce, dostat se na olympijské hry, ale jelikož mám pouze jednoho devítiletého koně, který letos začínal v takto těžkých soutěžích, tak jsme to spíš zkusili. Ze začátku roku se nám povedly dva starty, které se rovnou započítávaly do olympijské kvalifikace, tak jsme si řekli, že to zkusíme,“ říká Miloslav Příhoda ve stáji poblíž Nového Bydžova.

„Devítiletý Ferreolus je naším partnerem celou sezonu a vlastně už pět sezon spolu závodíme a připravujeme se na nejtěžší soutěže,“ povídá Příhoda a současně rukou přátelsky odhání zvědavého devítiletého Ferreoluse.

Ten je podle Příhody výjimečně inteligentním koněm. Společně už se letos v žádném závodě nepředstaví, ale přesto je pravděpodobné, že Příhoda napodobí Jaroslava Hatlu, který je posledním českým jezdcem-olympionikem, když si zazávodil před 11 lety v Číně také ve všestrannosti.

„Pro nás už sezona skončila, ale třeba za mořem se bude ještě závodit, jezdci tam budou moct ještě sbírat další olympijské body, tak budu doufat, že dalších šest jezdců se přede mě nedostane a já nakonec to postupové místo uhájím,“ může už teď nejlepší český jezdec ve všestrannosti jen pečlivě sledovat soupeře a počítat body. Nominaci na olympiádu v Tokiu ale vidí velmi reálně.

„Ty závody už se budou specializovat pouze na Ameriku a Jižní Ameriku nebo Austrálii, takže si troufnu říct, že to momentálně může být už třeba 85 % pro to, že se budu moct zúčastnit,“ doplňuje optimisticky Miloslav Příhoda s tím, že bodování se uzavře na konci prosince. A pak už možná začne řešit náročný transport a další složité úkony spojené s přesunem koně do východní Asie.