‚Jsme zvyklí závodit společně.‘ Parkurový seriál Global Champions v Praze nabídne opět souboje mužů a žen

Muži a ženy v jedné soutěži. Jezdectví je jedním z mála sportů, ve kterém závodí zástupci obou pohlaví mezi sebou a právě na takové souboje se můžou těšit i diváci v pražské O2 aréně. Tam ve čtvrtek ve 20.00 začne finále nejprestižnějšího parkurového seriálu Global Champions, ve kterém i letos hrály výraznou roli ženy. Praha 15:25 21. listopadu 2019

V polovině září mohla Jessica Springsteenová spokojeně novinářům povídat o tom, jak je skvělé porazit elitní světovou konkurenci. Ovládla totiž individuální závod Global Champions Tour ve francouzském Saint-Tropez.

Při zatím životním vítězství sedmadvacetileté dcery známého zpěváka, se na dalších 14 místech seřadili samí muži. Jako souboj pohlaví ale své soutěže Američanka nebere. Stejně jako další parkurová hvězda Edwina Topsová-Alexandrová.

„Být prvním jezdcem, který tohle vyhraje, je opravdu skvělé. Nezáleží na tom, jestli porážíte muže nebo ženy, tady jsme zvyklí závodit společně. Všichni to prožíváme a například loňská soutěž v Praze pro mě byla jednou z nejtěžších. Nikdy jsem neviděla, že by byli jezdci tak nervózní. Je fantastické být historicky prvním vítězem tak významné akce. Jsem na to hrdá,“ vzpomíná, na svůj loňský překvapivý triumf z finálového závodu v Praze, rodačka ze Sydney Topsová-Alexandrová.

Také Česko má v seriálu Global Champions výraznou ženskou stopu. Je jí Anna Kellnerová, která ale kvůli vleklému zranění tento týden na vrcholu sezony závodit nemůže. A také podle ní nejsou muži ve výhodě: „Nejde o to mít velké svaly, ale pevné tělo a pevný core. To proto, aby byl člověk schopný vybalancovat skoky a udělat co je potřeba, aniž by narušil pohyb koně.“

Pevný core, tedy střed těla, a hlavně porozumění mezi člověkem a zvířetem jsou klíči k úspěchu. Ženy jsou v sedle často citlivější, lehčí a dokážou reagovat na drobné odchylky v chování koně. Muži naopak využívají spíš svých fyzických dispozic. Celá souhra je ale vždy hodně individuální.

„Může to být kůň, který skáče největší soutěže, ale samozřejmě si musí padnout s jezdcem, to je klíčové. Pokud se tak nestane, může mít jeho majitel smůlu, protože nebude mít za hodně peněz ideálního koně,“ doplňuje Aleš Opatrný, jeden z dlouhodobě nejlepších českých jezdců, který se na parkurovém svátku v O2 aréně představí v rámcovém závodě.