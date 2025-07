Ježek: Kanibalská cyklistika jako za dob Merckxe mě baví. Hvězdy proti sobě bojují i v rovinatých etapách

Slavná Tour de France má za sebou prvních sedm etap, ve které se fanoušci cyklistiky rozhodně nenudili. Po první třetině závodu drží žlutý dres pro lídra průběžného pořadí obhájce prvenství Tadej Pogačar. „Fenomenální Slovinec chce vyhrát každou etapu a v pátek znovu nenechal nikoho na pochybách, že je nejsilnějším závodníkem na letošní Tour. Líbí se mi, jak největší hvězdy útočí v každé etapě,“ hodnotí pro Radiožurnál Sport Jiří Ježek. Rozhovor Praha 9:49 12. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tadej Pogačar a Jonas Vingegaard baví fanoušky cyklistiky v každé etapě letošn Tour de France | Foto: Sarah Meyssonnier | Zdroj: Reuters

Jirko, jak bys zhodnotil první třetinu Tour de France?

Podle jmen, které jsou v průběžném celkovém pořadí vepředu a vyhrávají etapy, tak to vypadá, jako kdyby se to zatím odehrávalo ve vysokých a dlouhých kopcích v Pyrenejích nebo Alpách. Tam ale Tour zatím vůbec nedojela. Organizátoři první třetinu závodu naplánovali na sever Francie, kde se jelo prakticky pořád po rovině, kolem moře a stejně se zatím nejvíc ukázali ti, kteří pak budou mezi sebou bojovat v dlouhých kopcích v horách.

Cyklistika se změnila a největší hvězdy jako Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard a Remco Evenepoel mezi sebou bojují už v rovinatých etapách. Nenechají si ujít žádnou příležitost, kdy mohou zaútočit na vítězství. Je to kanibalská cyklistka, kterou pamatujeme z dob, kdy takto závodil Eddy Merckx. Pogačar chce nyní také vyhrát každou etapu. Ve včerejší etapě nikoho nenechal na pochybách a ukázal, že je nejsilnějším závodníkem letošní Tour de France.

V závěru páteční etapy spadlo při sjezdu několik jezdců, kdy se do karambolu zamotal i nejdůležitější domestik Tadeje Pogačara do hor Joao Almeida, který si zlomil žebro a narazil ruku. Co za tak trochu zbytečným pádem stálo?

Nepozornost nebo snaha závodníků týmu Bahrain Victorious se dostat víc dopředu. Šlo o skupinu asi třiceti jezdců, která se vykrystalizovala po předposledním kopci, kdy se poprvé projíždělo přes Mûr-de-Bretagne. Mělo to být bezpečné, ale v prudkém, rychlém sjezdu, který nebyl nikterak záludný, si tam o sebe brnkli tři závodníci Bahrainu.

Je to smutné pro celý tým, když tam je takto pohromadě, a když spadne jeden, tak spadnou všichni. Bohužel to odnesli i ostatní závodníci a šlo o hodně ošklivý pád ve velké rychlosti. Když jsem to viděl, tak mi naskočila husí kůže. Tlak na závodníky je obrovský, a když na chvíli ztratí koncentraci, tak se může něco takového stát. Každý chce být vepředu, místa tam není tolik a když se tam tlačí někdo další, tak dochází k problému.

O víkendu na závodníky čekají rovinaté etapy. Kdo podle tebe bude útočit na vítězství?

Budeme držet palce, aby do boje o vítězství zasáhl i Pavel Bittner. Klidně se může stát, že v závěrečných kilometrech dostane tým Picnic PostNL českého závodníka dopředu. Bude to na něm, ale i na jeho parťákovi, který má také skvělé spurterské schopnosti. Bittner může dnes i zítra klidně vylepšit páté místo z jedné ze sprinterských etap. Šanci na úspěch má velkou. I když tyto rovinaté etapy nejsou tak atraktivní, tak letošní Tour ukazuje, že v každé etapě se může něco stát. Očekávám, že zase něco zajímavého uvidíme.