Jihoafrický žokej dal pěstí koni. I když činu lituje, čeká ho trest

Že někoho kopl kůň, to už jste určitě slyšeli. Ale že by naopak někdo dal koni pěstí? Surovost ke zvířatům se nevyplácí. A dvojnásob to platí ve chvíli, kdy na vás míří televizní kamery. Ověřil si to jihoafrický žokej Dylan Caboche, který před dostihem v Austrálii dal pěstí do žeber své klisně. Jeho agresivního úderu si ale všimli představitelé jihoaustralské dostihové asociace a jezdce potrestali.

Dvaadvacetiletý jezdec dostal čtrnáctidenní distanc během kterého se nesmí účastnit žádných dostihů. Jihoaustralská dostihová asociace doufá, že to bude rázný signál pro celý dostihový vět, že se takové chování nebude tolerovat.

K incidentu došlo těsně před závodem. Na záběrech kamer je vidět, jak žokejové před závodem vedli své koně ke startovacím boxům. Caboche na svou klisnu She's Reneldas girl vyskočil, ta se ale vzpouzela a nechtěla poslechnout. To žokeje rozzlobilo, seskočil a evidentně velkou silou uhodil zvíře do žeber, až poskočilo. Žokej s odstupem času vyjádřil vzhledem k incidentu lítost a nyní se kaje.

„Chci se upřímně a doopravdy omluvit všem za své činy. To, co jsem udělal, je absolutně nepřijatelné. Omlouvám se jezdcům tady v jižní Austrálii i po celém světě. Žádné vysvětlení nemůže odčinit to, co jsem udělal. Zklamal jsem sám sebe,“ uvedl žokej.

Na pokoru je už ale pozdě. Incident zůstane v jeho záznamech a mohl by mu v budoucnu zkomplikovat kariéru. Koalice pro ochranu závodních koní přesto s trestem nesouhlasí. Organizace na Facebooku naznačila, že je příliš nízký a že to vypadá, jako by dostihový svět nebral blaho zvířat vážně.