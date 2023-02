Butlerova překvapivá smeč rozhodla zápas v poslední vteřině, Boston uhájil první místo před Milwaukee

Nečekaná akce zakončená smečí Jimmyho Butlera přinesla basketbalistům Miami v NBA výhru 97:95 nad Houstonem. Heat drží šestou příčku Východní konference před New Yorkem, který prohrál 108:119 s Philadelphií. Lídrem celé soutěže je nadále Boston, který zvítězil 127:116 nad Charlotte a udržel se před Milwaukee. Bucks zaznamenali desátou výhru v řadě, když zdolali Los Angeles Clippers 119:106. New York 9:11 11. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jimmy Butler a jeho rozhodující smeč | Zdroj: Reuters

Miami držel zejména Tyler Herro s 31 body. V závěru ale Butler proměňoval trestné hody a při poslední akci mu kouč Erik Spoelstra svěřil rozhodující akci. Hosté totiž dokázali 0,7 vteřiny před koncem vyrovnat zásluhou Jalena Greena a do konce zápasu zbýval čas na jediný dotek míče a extrémně rychlou střelu, nebo smeč po nahození.

A přesně to Heat zahráli. Gabe Vincent nahodil míč od postranní čáry k obroučce a Butler zasmečoval. Celkem dal 16 bodů.

„Zkoušeli jsme to někdy před třemi lety při tréninkovém zápase. No a teď jsme to vytáhli. Je to jedna z mála pozitivních věcí na tom, že jsme tehdy byli zavřeni v bublině kvůli covidu a mohli zkoušet i tyhle věci,“ řekl kouč Spoelstra.

„Udělali jsme tam chybu v komunikaci. Říkal jsem jim, ať zůstanou pod košem, ale nedohodli se při přebrání a nezůstali tam. Další věc, ze které se musíme poučit,“ uvedl trenér Houstonu Stephen Silas.

Tatum nasázel 41 bodů

Bostonu pomohl k výhře nad Charlotte opět Jayson Tatum, který dal 41 bodů. Vydatně mu sekundoval Derrick White s novým osobním maximem 33 body a osmi trojkami.

Zastoupil tak další oporu týmu Jaylena Browna, který má z minulého utkání zlomeniny v obličeji poté, co ho nechtěně trefil loktem spoluhráč Tatum. Brown by však měl být brzy zpět a hrát s maskou.

Celtics ho budou potřebovat, protože Milwaukee jim v boji o první místo zle zatápí. V pátek přehráli Clippers a poprvé od sezony 2019/20 dosáhli na dvoucifernou šňůru vítězství. Janis Adetokunbo k tomu přispěl 35 body.

Nejlepším střelcem večera byl se 44 body Shai Gilgeous-Alexander, který dovedl Oklahoma City k výhře 138:129 nad Portlandem. Za Blazers dal 38 bodů Damian Lillard, z toho 20 bodů v první čtvrtině.

Dallas i bez zraněného Luky Dončiče vyhrál potřetí za sebou, souseda v tabulce Sacramento zdolal 122:114. Mavericks měli sedm dvouciferných střelců, nejlepší byl Kyrie Irving, který k 25 bodům přidal 10 asistencí. "Hráli jsme opravdu dobrý a kolektivní basketbal. Půjčovali jsme si míč a dnes to všechny bavilo," řekl Josh Green, který dal 17 bodů.

Utah ještě bez nového rozehrávače Russella Westbrooka vyhrál v Torontu 122:116. Philadelphia zvítězila 119:108 nad New Yorkem. Joel Embiid přispěl 35 body a 11 doskoky. James Harden dal 20 bodů a 12 asistencemi potvrdil roli nejlepšího nahrávače soutěže.

Detroit v souboji dvou nejhorších týmů soutěže vyhrál nad San Antoniem 138:131 po druhém prodloužení. Výrazně mu pomohl Jalen Duren, který zapsal 30 bodů a 17 doskoků a v 19 letech se stal teprve čtvrtým náctiletým hráčem historie po Mosesi Malonemu, LeBronu Jamesovi a Paolu Bancherovi, který zaznamenal přes 30 bodů a 15 doskoků.

Výsledky NBA:

Boston - Charlotte 127:116, Detroit - San Antonio 138:131 po druhém prodl., Indiana - Phoenix 104:117, LA Clippers - Milwaukee 106:119, Memphis - Minnesota 128:107, Miami - Houston 97:95, New Orleans - Cleveland 107:118, Philadelphia - New York 119:108, Portland - Oklahoma City 129:138, Sacramento - Dallas 114:122, Toronto - Utah 116:122.