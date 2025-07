Jiný souboj než Pogačara s Vingegaardem se nečeká, říká Ježek ke startu Tour de France

Ve francouzském Lille odpoledne začíná 112. ročník cyklistické Tour de France. Na peloton plný hvězd světové cyklisticky letos čeká všech 21 etap ve Francii. Vítěz bude korunovaný 27. července tradičně na Champs-Élysées. Podle experta Radiožurnálu Sport Jiřího Ježka může závod nepříjemně ovlivnit očekávaný déšť. Rozhovor Lille 12:17 5. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jeden ze dvou hlavních favoritů Dán Jonas Vindegaard (archivní foto) | Zdroj: Profimedia

Jiří, ty jsi přímo na místě, pár dní už nasáváš atmosféru v Lille. Jak to ve městě několik hodin před startem slavného závodu vypadá? Je znát, že tu za pár hodin začíná Tour?

Rozhodně. Včera jsem měl možnost s několika bývalými profesionály projet šedesát kilometrů dnešní etapy. Už včera byla znát závodníky nervozita.

Potkali jsme spoustu týmů, co si jely projet stejně jako my ty kilometry. Už jsou tu diváci, silnice jsou nachystané, je tam značení a vše je připraveno.

I dnes mám za sebou také krátkou vyjížďku po městě, kde celá karavana doprovodných týmů bydlí, a i tady je znát atmosféra. Připravují se policisté na motorkách, začátek Tour de France je znát ve vzduchu.

Mimochodem, jaké jste měli tempo?

Včera to bylo poměrně klidné. Je tu spousta influencerů, což je moderní. Už to není jen o klasických novinářích a lidech z rádia a televize. Míhá se tu spousta lidí, co se natáčí na telefon, a každý hlásí, jak silnice vypadá a co můžeme dnes očekávat.

Vyjížďka nebyla moc rychlá, ale o to lépe se dalo pozorovat, jak se městečka kolem Lille připravují na dnešní etapu, která je poměrně hodně složitá. Pro závodníky je nepříjemná v tom, kolik je tu zatáček ve městech a mezi domy.

I z důvodu bezpečnosti to není jednoduchá trasa. Závodníci potřebují každý den dojet do cíle v pořádku, aby mohli bojovat o celkové vítězství.

Jak do průběhu závodu promluví počasí? Tady v Česku čekáme tropické teploty. Jak je to na severu Francie?

Dneska je ke konci etapy očekávaná bouřka, což opět zvyšuje riziko pádů. Silnice jsou vedené nejen vesnicemi, ale i zemědělskými usedlostmi. Nepříjemné to bude i pro diváky, kterých tu očekáváme spoustu. Ve čtvrtek proběhla na hlavním náměstí v Lille prezentace všech 23 týmů, což byla obrovská show, na kterou přišlo asi padesát tisíc lidí.

I diváci budou chtít, aby celý peloton projel za slunce. Zatím to vypadá dobře, hodně fouká, ale déšť je očekávaný, tak uvidíme.

Za posledních pět ročníků Tour de France neovládl celkové pořadí nikdo jiný než Slovinec Tadej Pogačar, třikrát, a Dán Jonas Vingegaard, dvakrát. Kdo z nich to bude podle tebe letos? Nebo je tu někdo třetí?

Myslím si, že tým Jonase Vindegaarda bude chtít tuto bilanci určitě srovnat. Oba jsou největší favorité. Ptal jsem se různých expertů a nikdo nečeká jiný souboj než mezi těmito dvěma.

Ale jak říkám, nikomu bych nepřál, že nastane nějaký hromadný pád. V prvních etapách se nedá rozhodnout, že by někdo mohl dominovat, ale naopak by mohl nepříjemným karambolem celou Tour de France ztratit. O to nervóznější ten začátek bude.

