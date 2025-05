Lehečka porazil Thompsona a postoupil na tenisovém Roland Garros do druhého kola

Čtyřiatřicátý hráč světa Lehečka porazil o šest příček hůře postaveného Thompsona poprvé. Do druhého kola v Paříži postoupil po dvou letech a vyrovnal tu své maximum. Vloni chyběl kvůli únavové zlomenině bederního obratle.

Osmifinalistovi letošního Australian Open Lehečkovi pomohlo 30 vítězných míčů, soupeř jich zahrál 19. Český tenista zaznamenal také osm es. S Davidovichem se český tenista střetne potřetí, oba zápasy před dvěma lety vyhrál.

V úvodních dvou setech Lehečka otočil nepříznivý vývoj. V první sadě prohrával po ztraceném servisu 3:4, získal ale následující tři hry. Ve druhé sadě měl manko brejku za stavu 0:1, povedl se mu ale obrat na 4:1. Ve třetí sadě už svěřenec trenéra Michala Navrátila duel dotáhl. Od stavu 1:1 nepovolil soupeři ani game a utkání ukončil při prvním mečbolu.

✅Australian Open (8)

✅Roland Garros (2)

✅Wimbledon (3)

✅US Open (2)



Jiri Lehecka has now multiple wins at all the Grand Slam events pic.twitter.com/jhJC6tbk4x