Puškař Přívratský ovládl třípolohovou střelbu na Světovém poháru v Číně. O bod porazil Rusa Pimenova

Jiří Přívratský ovládl na Světovém poháru v Číně třípolohovou střelbu z malorážky a vybojoval v královské disciplíně šestý triumf v seriálu v kariéře. Český olympionik a druhý muž světového žebříčku ISSF byl v Ning-po nejlepší už v kvalifikaci, osmičlenné finále vyhrál o bod před Rusem soutěžícím v neutrálních barvách Dmitrijem Pimenovem. Před závěrečnou položkou vyřazovací soutěže vedl Čech o jedinou desetinu a o zlatu rozhodl trefou za 10,7.

Jiří Přívratský

Jiří Přívratský | Foto: Cao Yiming / Xinhua News | Zdroj: Profimedia

Čtyřiadvacetiletý Přívratský zaznamenal ve střelbě na 3x20 ran druhý letošní pohárový triumf po dubnové soutěži v Limě, k tomu byl ještě třetí v červnu v Mnichově. Ve Světovém poháru to bylo jeho sedmé individuální vítězství a celkově jedenácté.

Vedle šesti trofejí z třípolohové malorážky ovládl vloni v Granadě také vzduchovou pušku, další úspěchy přidal s týmem a v mixu.

Vítězstvím zkompletoval sbírku české výpravy v Číně po stříbru Veroniky Schejbalové s Jindřichem Dubovým v soutěži smíšených dvojic ve vzduchové pistoli a bronzu puškařky Barbory Dubské v třípolohové střelbě.

Čtvrtý muž z loňské pařížské olympiády se zároveň naladil na listopadové mistrovství světa v Káhiře. Ze světového šampionátu dosud nemá v seniorské kategorii medaili.

Jediný bod dělil v Číně od účasti ve finále Davida Hrčkuláka, který obsadil 16. místo. Ze všech 72 střelců na startu přitom trefil největší počet přesných desítek.

Ještě o tři příčky výš a s výkonem o bod lepším skončil Aleš Entrichel. Mimo finálovou osmičku se ocitl právě jen kvůli menšímu počtu přesných středů, o medaile by ale tak jako tak střílet nemohl, protože startoval mimo soutěž jen o body do žebříčku.

