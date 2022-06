‚Ten pás je nová startovní čára.‘ Procházku v Brně přivítaly tisíce lidí, UFC šampion si oslavy užíval

Náměstí napříč Českou republikou v minulosti zaplnily úspěchy různých sportovců, teď se lidé poprvé takto sešli kvůli MMA zápasníkovi. Pás pro mistra polotěžké váhy organizace UFC přijel na brněnské Náměstí svobody ukázat Jiří Procházka. A i když na jeho obličeji bylo stále hodně vidět kolik tvrdých ran v zápase dostal, setkání s fanoušky si evidentně užíval. Brno 10:20 14. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Procházka se fotí s fanoušky v centru Brna | Foto: Igor Zehl | Zdroj: ČTK

Český sport zažil další premiéru. Poprvé se totiž fanoušci sešli k oslavě titulu pro mistra bojovnické organizace UFC. MMA bojovník Jiří Procházka přijel jako čerstvý šampion polotěžké váhy ukázat mistrovský pás na brněnské Náměstí svodody.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak reagoval MMA zápasník a nový šampion UFC Jiří Procházka, když ho vítali fanoušci v Brně

Brněnské náměstí svobody doslova burácelo, když vítalo mistra polotěžké váhy organizace UFC Jiřího Procházku. Něco podobného žádný český MMA zápasník před ním nezažil.

„Tohle už je to poslední, zařvat si, zaburácet s lidma a oslavit. To hlavní je práce před tím a práce v kleci,“ reagoval rodák z Hostěradic na fanoušky v Brně.

Záběry ze zaplněného náměstí se rychle šířily do světa, sdílel je třeba hvězdný irský zápasník Conor McGregor s dovětkem, že on se po prvním titulu dočkal akorát pozdravu od celnice na letišti. Podle Procházky jde o další důkaz, že MMA není žádný okrajový sport.

Zaplněné náměstí v Brně přivítalo nového UFC šampiona Jiřího Procházku:

„Je čas abysme začali přepisovat dějiny. MMA u nás je kvalitně obsáhlým sportem, máme kvalitní zápasníky a my jako Česko máme na to do světa vysílat zápasníky, kteří budou ten svět dobývat,“ myslí si novopečený šampion nejprestižnější zápasnické organizace.

Mistrovský pás má Procházka při setkání s fanoušky přehozený přes rameno a už myslí na to, jak si ho co nejdéle udržet.

„Ten pás to je jakoby nová startovní čára, ze které se pak ukáže, jestli jste opravdový šampion a dokážete si to mistrovství udržet v dalších zápasech,“ říká Jiří Procházka s tím, že, další zápas chce stihnout do konce letošního roku.

Lidi v Brně čekají na příjezd @jiri_bjp, který má už půl hodiny zpoždění. Lidí přesto přibývá, neodchází snad nikdo. Další příspěvek do diskuse o tom, jak moc lidi MMA zajímá. pic.twitter.com/NfAoduGoP0 — David Nekvinda (@DavidNekvinda) June 13, 2022