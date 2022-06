Cesta Jiřího Procházky pomůže Česku oprostit se od předsudků, že je MMA buranský sport, říká expert

Jiří Procházka o uplynulém víkendu vybojoval titul UFC šampiona polotěžké váhy a stal se tak vůbec prvním českým zápasníkem, kterému se něco takového podařilo. Jak takový úspěch zvedne popularitu MMA v Česku? A čím to je, že poměrně nový sport dokáže zaplnit náměstí v Brně tisícovkami fanoušků? V rozhovoru pro iROZHLAS.cz na tyto a další otázky odpovídal komentátor stanice Premier Sport a expert na bojové sporty Michal Petrgál. Praha 9:00 15. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Společně s bývalým MMA zápasníkem a trenérem André Reindersem byl Petrgál „u toho“, když Jiří Procházka po dramatickém výkonu dokázal v pátém kole porazit obhájce titulu Glovera Teixeiru a stal se tak držitele pásu pro šampiona UFC v polotěžké váze.

Z Hostěradic přes Japonsko až do slavné UFC. Procházka se nebojí. ‚McGregor ztratil lásku,‘ myslí si Číst článek

Jaký to byl pocit komentovat vlastně historický okamžik pro české fanoušky MMA?

Přiznávám, že to bylo pro nás komentátory hodně infarktové. Emoce tam byly o něco víc, protože cítí, že ten zápas nebyl jen pro Jiřího Procházku, ale pro celou zemi. V posledním kole už jsem ani neseděl na židli.

Zápas mohl skončit v podstatě v každém z těch pěti kol. Co jste říkal na to, že Procházka nakonec ukončil soupeře, pro sebe, poměrně nezvyzklým způsobem?

Bylo to nezvyklé nejen pro Jirku, ale i pro Teixeiru, protože jeho největší zbraní je právě škrcení. Že to Jirka dokázal, to překvapilo úplně všechny, to prostě nečekal vůbec nikdo. Já měl trochu obavy, protože když Brazilec udělal Procházkovi tržnou ránu loktem, tak jsem se bál, že zápas zastaví doktor. Naštěstí pak v pátém kole udělal Glover chybu a toho Jirka využil a nakonec vyhrál.

Poznamená děti sledování zápasů MMA? Ne, pokud fungují rodiče normálně, shodli se Procházka i psycholog Číst článek

Co může takový úspěch - titul šampiona UFC - znamenat pro Českou republiku?

Teď jsme pro celý svět nejen zemí, která vygenerovala jednoho, nebo dva zápasníky, ale že tady můžeme mít reálně velké talenty. Přirovnal bych to asi k tomu, jako když Jaromír Jágr dokázal to, co dokázal v NHL a všichni se pak dívali, kdo bude jeho nástupcem. Česku tím obrovsky vzroste kredit a tuzemská MMA scéna se posune nahoru. Už to nebude v té pravěké fázi, kdy řada lidí v Česku měla MMA ve spojitosti s vyhazovači, že je to buranský sport, že to není sport a tak dále. Cesta Jiřího Procházky, to jak o tom sám přemýšlí, tak nám pomůže se od těch předsudků oprostit.

Jiří Procházka v titulovém zápase bojuje s Brazilcem Gloverem Teixeirou | Zdroj: Reuters

Čím si vysvětlujete, že mu organizace UFC nabídla titulový zápas hned při jeho třetím vystoupení? To v něm viděli takový potenciál?

Určitě ano, ta jeho cesta splňovala to, co Procházka říkal, když zápasil v Japonsku a stal se šampionem. Říkal, že když půjde do UFC, tak chce jít rovnou nahoru, ale chce přijít jako šampion odjinud a stát se šampionem i tady. Vedení UFC ho samozřejmě dlouhodobě sledovalo. Procházka přitom smlouvu s UFC předtím několikrát odmítl, protože tvrdil, že na to ještě není připravený a chtěl si budovat jméno v Japonsku. Už jen fakt, že UFC odmítl, svědčí o tom, že o něj měli enormní zájem a proto mu nabídli hned dva bývalé titulové vyzyvatele (Švýcara Volkana Oezdemira a Američana Dominicka Reyese pozn. red.) UFC si pak napsali scénář a ten jim v případě Jirky Procházky vyšel dokonale.

Na záběrech z Brna jsou vidět tisíce lidí, dovedl jste si někdy přestavit, že by se v Česku mohlo stát, že MMA zápasníka budou vítat davy fanoušků na zaplněném náměstí?

Říkali jsme si, že by to mohlo nastat, kdyby to nějaký český zápasník dokázal, vybojovat titul v UFC a ono se to stalo a velmi příjemně mě to překvapilo. Když to navíc Jirka zvládl v takovém zápase a takovým způsobem, jakým dokázal vyhrát, tak to přivítání bylo naprosto namístě a myslím, že je to teprve začátek.