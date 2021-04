Cítím napětí a za to jsem rád, říká před svým druhým zápasem v UFC bojovník Procházka

Necelé dva týdny zbývají bojovníkovi MMA Jiřímu Procházkovi do druhého zápasu v prestižní organizaci UFC. Oproti původnímu předpokladu v náročné přípravě ani ke konci vůbec nepolevil a je připravený navázat na své úvodní vítězství z loňského léta. Brno 16:25 20. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří "Denisa" Procházka se stal teprve čtvrtým českým zápasníkem, který podepsal smlouvu s UFC. | Zdroj: Profimedia

Je připravený ukončit zápas v první sekundě prvního kola nebo v poslední toho závěrečného. Procházka do přípravy před soubojem zařadil třeba i otužovaní a do oktagonu nastoupí i s novým účesem ve stylu šaolinských válečníků.

Jiří Procházka se v UFC uvedl skvěle, tvrdým knockoutem poslal Švýcara Volkana Oezdemira na chvíli do bezvědomí.

Sám pak ale přiznal, že v zápase udělal hodně chyb, teď je podle svých slov přichystaný ještě lépe. Motivoval ho i jeho nadcházející soupeř, zkušený Američan Dominick Reyes.

„Má mnohem větší zkušenosti a je z něj cítit vyšší zápasnická inteligence. V zápase umí přemýšlet nad situacemi a otáčet scénáře. Do tohohle zápasu jdu, neříkám lehce nervózní, ale cítím tam to napětí a za to jsem rád,“ popisuje vlastnosti svého soupeře český bijec.

I proto český bojovník, který se v minulosti stal šampionem japonské organizace Rizin, v přípravě nepolevil ani v jejím závěru. Jeho zápasy bývají obvykle kratší, ale podle trenéra Jaroslava Hovězáka je připravený na vše.

„Nás nejvíc proškolil Rizin, kde se jely desetiminutová kola, takže když bereme fyzickou kondici a hlavu Jiřího, tak je v tom excelentní. Jsme připraveni na pět kol bez problému,“ myslí si Procházkův trenér.

„Když to půjde v prvním kole v prvních sekundách i v pátem kole v posledních sekundách, kdykoliv. Jo, na to jsem připravený,“ tvrdí odhodlaně osmadvacetiletý zápasník.

Zařadil i otužovaní

Procházka celou svou přípravu na další zápas v UFC představoval v krátkých dokumentech na svém youtube kanálu, mimo jiné se věnoval i plavání v ledové vodě a celkovému otužování.

„Tak ze začátku je to zkouška morálu a vystavit se nepohodlí a překonat to. Pak už je to rozšiřování komfortní zóny v chladu, v nepohodlí a v neposlední řadě je to samozřejmě regenerace.“

Vysvětluje Jiří Procházka, který jako první Čech v UFC nastoupí do hlavního zápasu večera. Američanovi Reyesovi se postaví v Apex centru v Las Vegas, v noci z 1. na 2. května.