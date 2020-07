Střepy přínášejí štěstí, prohlásil bojovník Procházka. Po výhře v UFC si rozbil sklenici o hlavu

Vyhrál jedenáct zápasů v řadě, ale pořád je teprve na začátku cesty. Až ten poslední byl totiž v elitní profesionální soutěži ve smíšených bojových uměních. Bojovník MMA Jiří Procházka v neděli ráno v Abú Zabí zažil vítěznou premiéru v organizaci UFC a v pondělí večer už odpovídal v Praze na otázky novinářům. Praha 13:50 14. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Procházka si na tiskové konferenci rozbil o hlavu skleničku | Zdroj: Profimedia

Procházka je z Abú Zabí zpátky v Česku. Vítěznou premiéru v nejprestižnější MMA organizaci světa oslavil neobvyklým způsobem, když si na tiskové konferenci rozbil skleničku o hlavu.

„Tímto způsobem to slavím vždycky. Nejdříve to vypiju a pak si sklenici rozbiju o hlavu, protože střepy přináší štěstí a já věřím, že tyhle budou,“ prohlásil.

Oslavovat má co. V prvním zápase v organizaci UFC knokautoval Švýcara Volkana Oezdemira.

„Je to životní krok. Od začátku zápasení pro mě bylo UFC vzorem a metou. Teď jsem se tam dostal a začne super jízda,“ slíbil Procházka, který už skoro pět let neprohrál.

Nárůst followerů

Při vítězné premiéře v UFC si - včetně bonusu za nejlepší zápas večera - vydělal víc než 3,5 milionu korun. Odmění se prý nanejvýš dovolenou. Sedmadvacetiletý bojovník se chce dále věnovat také charitě a zvyká si na nově nabitou slávu.

„Vím, že je to nezbytná součást cesty. Beru to tak, že vím, že mám lidem co nabídnout a oni touží to vidět,“ tvrdí Jiří Procházka, který by rád k dalšímu zápasu v organizaci UFC nastoupil ještě letos. Jméno soupeře ale zatím nezná.

