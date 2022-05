‚Nežádám o lehčí břímě, ale silnější ramena.‘ Procházka se na zápas o titul v UFC připraví v Thajsku

Závěrečnou fázi přípravy na zápas o titul mistra polotěžké váhy organizace UFC zahájil MMA bojovník Jiří Procházka. Necelý měsíc před bojem odletěl na soustředění do Thajska. Podobně dlouhou závěrečnou přípravu daleko od domova přitom brněnský zápasník ještě nikdy nezkusil. A připouští, že původně se mu tento plán úplně nepozdával. Praha 13:20 17. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří „Denisa“ Procházka se stal teprve čtvrtým českým zápasníkem, který podepsal smlouvu s UFC. | Zdroj: Profimedia

Necelý měsíc před dosud nejdůležitějším životním zápasem se Procházka rozhodl odletět do klidu a závěrečné soustředění absolvuje v Thajsku.

„Přišli s tím hlavně trenéři, já z toho neměl nejlepší pocit, ale jak se ta příprava táhla, tak to oceňuji, že bude změna prostředí. Můžeme se soustředit na to co přijde a je to pořádný závěr přípravy a zápas,“ vysvětloval bojovník Procházka krátce předtím, než nasedl do letadla a přes Dubaj zamířil do Thajska, kde se bude připravovat na zápas o titul mistra polotěžké váhy nejprestižnější světové organizace UFC.

Trenér Martin Karaivanov vysvětluje, proč je podle něj dobré strávit finální fázi přípravy daleko od domova.

„Ten tlak je tady fakt velkej a čím více se to blíží, tak tím si to člověk více uvědomuje. Je to spojené s aklimatizací a podnebím a hraje to roli i v regeneraci, protože se tam člověk cítí lépe. To Thajsko je zvolené právě kvůli tomu.“

Dva zápasy, dvě vítězství

Procházka v organizaci UFC absolvoval dva vítězné zápasy, o titul teď bude bojovat poprvé. A vnímá, že pozornost spojená s touto událostí převyšuje vše, co dosud poznal.

„Je to tak, teď toho bylo fakt hodně. Musím říct, že toho bylo vážně víc, ale věřím, že to přichází postupně, tak jak má a všechno sneseme. Nežádám o lehčí břímě, ale o silnější ramena.“

Co se v Procházkově předzápasové přípravě nezměnilo je to, že pár dní před odletem zajel do rodných Hostěradic na Znojemsku.

„Vždycky se jedu za rodinou rozloučit, navštívit mámu, obejít svá místa, ze kterých cítím tu správnou sílu, na hřbitov a můžeme jít pro vítězství.“

Prvním českým zápasníkem s titulem mistra organizace UFC se může Jiří Procházka stát 11. června, kdy se v Singapuru utká s brazilským veteránem Gloverem Teixeirou.