Možná je trochu škádlím, usmívá se Prskavec mezi kanoisty. Bronzovou medaili stále ještě nechápe

Vodní slalomář Jiří Prskavec způsobil senzaci na prvním Světovém poháru sezóny. Po pátém místě na svém silnějším kajaku, na kterém získal zlato z olympijských her i mistrovství světa, teď slaví v německém Augsburgu bronz na kánoi. Přitom je to první velký mezinárodní závod, který jede právě v této disciplíně. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport přiznal, že má z medaile obrovskou radost. Rozhovor Augsburg (Německo) 15:21 3. června 2023

Co na to říkáte, takhle po závodě? Už jste stihl zpracovat ty dojmy?

Ne, upřímně jsem pořád nepochopil, co se tu stalo a co se tu dělo. V podstatě jsem si sotva vyjel semifinále, postoupil jsem z devátého místa, což už samo o sobě byl úspěch. Pak se mi povedlo o trošičku zrychlit ve finále, kluci to dost kazili a stačilo to na třetí místo. Moc si to užívám a mám z toho radost.

Co říkali na to, že nejlepší kajakář planety už prohání také kanoisty?

Myslím, že to taky trochu nechápou a možná je trochu škádlím. Zatím asi vidí, že jsou trochu rychlejší a když to nepokazí, tak by mě měli čistou jízdou porazit. Nicméně je to docela srandovní mezi nimi stát, oni taky nevědí, co na to moc říkat.

Čím to je, že po ani ne po dvou letech na kánoi jste schopen porážet ty, co na ní trénují celou kariéru?

Upřímně nevím, ale tím, že se tratě ztěžují a v nějakých místech je potřeba jít pod tyčky a je tam výhoda jedné nebo druhé strany. Já jako kajakář, který si pádlo umí přehodit zprava doleva, tak si tam dopádluji daleko snáz.

Jak jsem malý, tak jsem celý život jen strkal hlavu mezi tyčky a tělo bylo mimo. V tomhle mám lepší odhad než singlíři a dovolím si to na více místech. Jsem i menší, takže tohle všechno jsou mé plusy.

Je ale moc dobře vidět, že mi kluci ujíždí na rovných částech a pak samozřejmě v místech, kde si přehazuji, tak ztrácím. Je to tak fifty fifty a dnes mi hrála do karet i trať. Uvidíme, jak to bude na jiných tratích, nechám se překvapit a moc se na to těším.