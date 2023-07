Doufám, že to bude pokračovat, těšila zlatá medaile Prskavce. Pro Fišerovou byl bronz splněný sen

Do závodu vyrazil s jedničkou na dresu a stejné číslo svítilo na obrazovce, když projel cílem. Kajakář Jiří Prskavec vyhrál na Evropských hrách v Polsku individuální soutěž mužů. Po závodě v rozhovoru pro Radiožurnál Sport přiznal, že krakovský vodní kanál je pro něj speciální. Krakov 9:30 2. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Prskavec | Foto: Iva Roháčková

On získal už šestý titul mistra Evropy, ona zas na Evropských hrách zkompletovala sbírku medailí.

„Celkově je to takové paradoxní, že jsem v tom Krakově získal dvě historické medaile. Tenkrát před 10 lety to byl první evropský titul pro český kajak, od té doby jich máme devět, a dnes je to první titul na Evropských hrách a já doufám, že to bude pokračovat, že za čtyři roky předvedeme nějaký pěkný výkon,“ vyprávěl šestinásobný mistr Evropy Jiří Prskavec, kterým svým triumfem v Krakově zajistil České republice účastnické místo na olympijských hrách v Paříži.

„Tím, že tady máme i tu olympijskou kvalifikaci, tak je to rozhodně hrozně velký závod. Je to na úrovni možná mistrovství světa, i když tady nějaký zahraniční závodníci chybí, ale obecně u nás je to hlavě Evropa. Všichni na to byli hodně připravení a o to víc si toho vážím.“

Splněný sen Fišerové

Ve spanilé jízdě pokračuje v Krakově Tereza Fišerová, která získala ve třetím finále třetí medaili, a to bronzovou.

„Doufám, že se to nezastaví, to krásné. Probudila jsem se a dělala si legraci, že bronzová mi ještě chybí, takže bych ji mohla dát. Upřímně to byl ale vzdálený sen a to, že jsem dojela do cíle, čekala a nakonec z toho vyšla ta medaile, je opravdu sen.“ culila se v cíli Tereza Fišerová, která může v neděli přidat čtvrtou medaili. Semifinále kanoistek začne v 10 hodin a 10 minut, muži začnou o hodinu dříve.