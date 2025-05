Vždy jsem si přál mít medaili ve Francii, zářil štěstím kajakář Prskavec po zisku evropského titulu

Na třináctý pokus jste se na francouzském území dostal v individuálním závodě na stupně vítězů. Jaké jsou aktuální pocity?

Krásné. Cítil jsem, že už to musí někdy přijít, a jsem rád, že to přišlo tady. Mladí Francouzi na nás hodně tlačí a řekl bych, že na téhle trati jsou daleko rychlejší.

Moc si vážím toho, že jsem tu finálovou jízdu zvládl tak, jak jsem ji zvládl. Je to krásné, vždy jsem si přál mít medaili ve Francii a dobýt to evropským titulem je super.

A čím to je, že se to povedlo právě dnes?

Nevím, od začátku loňské sezony, od mistrovství Evropy jsem se na kajaku dost trápil.

Možná tam byla i nedůvěra v sebe sama, teď s nastupující letošní sezonou jsem cítil, že jsem v dobrém momentě a že se to někde prolomí. Doufal jsem, že to bude hned ten první závod.

Vždyť vy jste jeden z nejlepších na světě, jak ve vás může být nedůvěra?

Člověk má nějaké pocity, když jezdí. A když ten pocit není dobrý, tak je strašně těžké se ho zbavit. Ta nedůvěra pramení z toho, že jede dolů jízdu a najednou mu to ujede, což se mu třeba předtím nestávalo. Jsou to tyto momenty, které způsobují nedůvěru. A já neměl jeden závod, ale bylo jich víc, a pak se to nakupí.

Jsem rád, že jsem si nějak dokázal uvědomit, proč ten sport dělám, že to nejsou medaile, ale zábava. A vidíte, hned to krásně klaplo.

