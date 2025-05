Prskavce těší, že si vyjel nominaci na kajaku i kánoi.‚Bylo hrozně blízko, abych nebyl ani v jednom,‘ říká

Olympijský šampion z Tokia Jiří Prskavec na pondělní tiskové konferenci řekl, že má za sebou nejobtížnější nominační závody v kariéře. Poprvé mezi vodními slalomáři bojoval o místo v týmu na kajaku i na kánoi. Nečekal, že kombinace obou kategorií bude až tak náročná. Do poslední chvíle nebylo jisté, jestli na obou lodích uspěje. Praha 19:42 5. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Prskavec | Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia | Zdroj: Profimedia

Čtyři nominační závody během dvou víkendů, v nichž se bojuje o místa v reprezentaci, jsou pro české slalomáře mimořádně fyzicky i psychicky náročné.

„Ve chvíli, kdy je to celé dvakrát, je to double. Opravdu to byla asi nejtěžší série závodů, kterou jsem zažil,“ řekl Prskavec. Od rána zhruba do půl třetí odpoledne byl v pohybu. Zejména do kajakářského finále nastupoval hodně unavený.

„Jsem rád, že jsem z toho vyšel jako reprezentant v obou kategoriích, ale bylo hrozně blízko, abych nebyl reprezentant ani v jednom,“ poznamenal.

Když v neděli vyhrál závěrečný nominační závod na kajaku, radoval se, jak kdyby uspěl na vrcholné akci. Finále na kánoi ho unavilo tak, že musel před kajakem celou dobu pomalu pádlovat, aby mu úplně neztuhly ruce.

„Tak nějak jsem tomu tělu poručil, že to musí dát, že je to ta poslední jízda, že pak si dá dva, tři dny volno, ale že teď je ta chvíle, kdy to fakt musím kousnout a vymáčknout ze sebe úplně všechno,“ vzpomínal. Věděl, že jeho soupeři zajeli skvěle.

„Přes všechny okolnosti jsem ze sebe dokázal dostat maximum. Tohle bylo to nejvíc,“ oddechl si.

Mládí vpřed

Navzdory postupu byl večer trochu smutný, protože se do týmu nedostali jeho dlouholetí parťáci kajakář Vít Přindiš a kanoista Lukáš Rohan. Místo toho bude jednatřicetiletý Prskavec v kajakářské trojici se třiadvacetiletým Jakubem Krejčím a o rok starším Janem Bártou. Mladí závodníci se dostali do reprezentace i v dalších kategoriích.

„Když jsem si vzal všechny lidi, kteří se obměnili v tom týmu, tak jsem s hrůzou zjistil, že jsem tam suverénně nejstarší,“ usmíval se dvojnásobný mistr světa Prskavec.

Věří, že mu mladíci v reprezentaci předají kousek prosté radosti z ježdění. Sám vzpomínal, jak byl nadšený ze všeho nového, když začínal v reprezentaci nebo na OH 2016 v Riu de Janeiro.

„Většinou se v destinacích, kde se jezdí Světové poháry, nejezdí tolik závodů juniorů a třiadvacítek. Pro ně to bude jedna velká roční pouť a myslím si, že budou v takové euforii. Když tohle na mě trochu přenesou, tak já budu nadšený,“ přemítal.

Sám už rozděluje rovným dílem pozornost mezi kajak a kánoi. „Oboje má něco a oboje si užívám. Právě ta kombinace mě na tom baví nejvíc,“ svěřil se. Neví, jak dlouho jeho tělo tento nápor vydrží. Pokud by si znovu musel vybrat a rozhodnout se pro jednu disciplínu, zřejmě by to vyhrála kánoe.

„Na kajaku člověk musí být hbitý, rychlý. To jsou aspekty, které mají ti mladí. Na kánoi je to hodně o přesnosti a ten pohyb nemusí být tak uvolněný. Myslím si, že se to dá dělat déle. Možná to jednou dospěje v tohle, ale v tuhle chvíli jsem rád, že jsem tuhle misi splnil a uvidíme, co přinese letošní sezona,“ řekl.

Hned v úterý letí do Paříže, kde se příští týden na olympijské trati uskuteční mistrovství Evropy. Prskavec by si tam chtěl spravit chuť po loňské olympiádě, kde jako obhájce zlata skončil až osmý. Druhý vrchol sezony ho čeká v říjnu v oblíbené Austrálii, v Penrithu se pojede mistrovství světa.