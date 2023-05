Většinu odjedu na kajaku a pak si přidávám, říká kajakář Prskavec. Na olympiádu chce i na kanoi

Vodní slalomář Jiří Prskavec je na startu nové sezony. Jejím vrcholem bude zářijové mistrovství světa v Londýně. Tam by se chtěl představit ve dvou disciplínách – krom tradičního kajaku, se pokusí nominovat i mezi kanoisty. Olympijský vítěz z Tokia střídá dva typy lodí už dva roky, ale nedá se říct, že by nějak šidil kajak na úkor kanoe, prostě jen navýšil týdenní objem tréninku. Praha 20:04 2. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Prskavec | Zdroj: ASC Dukla - Ivana Roháčková

Kajakář Jiří Prskavec je olympijský vítěz ve vodním slalomu z her v Tokiu. Na těch příštích v Paříži se možná pokusí o zajímavý double – začal totiž jezdit taky na kanoi a chce se pokusit dostat na olympijské hry v obou disciplínách.

„Myslím, že jsem míval tak 10 hodin tréninku a teď jsem jezdil tak 14. Bude to třeba 9 a 5 hodin. Trochu jsem ořezal kajak, ale hodně málo. Většinu tréninku odjedu na kajaku a pak si přidávám na singlu,“ prozradil Radiožurnálu Sport Prskavec.

Zatímco mezi vodními slalomářkami je kombinování disciplín docela běžné, tak mezi muži se to zas tak často nedělá.

Jen Francouz Fabien Lefévre dokázal v minulosti získat titul mistra světa v obou kategoriích. Podle bývalého kanoisty a současného předsedy českého svazu kanoistů Stanislava Ježka by na Lefévra zrovna Jiří Prskavec mohl navázat.

„On je opravdu výjimečný po všech směrech. Pro úspěšnost potřebujete fyzickou kondici, tu má, potřebujete znát prostředí, to zná, potřebujete být mentálně silný a to víme, že je.“

Zajímavé ano, ale...

Stanislav Ježek by Prskavcovi případný úspěch v další disciplíně přál, ale vidí i případnou stinnou stránku.

„Z pohledu svazového úředníka je to super mediálně zajímavé, na druhou stranu nadšený nejsem, protože může způsobit to, že sebere vizi dalších lidí, že by se na olympiádu mohli dostat, protože Prskavec tam je v další kategorii.“

Věčně usměvavý Jiří Prskavec se nějaké případné nenávisti od reprezentačních kolegů nebojí. Bere to totiž pragmaticky.

„Ve chvíli, kdy je porazí někdo, kdo na to před dvěma lety sedl, tak to není tak, že já bych je porazil, ale oni si to pokazili sami.“

Jak reálně může kanoisty specialisty Prskavec prohánět, zatím netuší. „Na to se mi strašně těžko odpovídá, vůbec s těma klukama nemám srovnání. Můžu být na úrovni toho, že si nebudu vyjíždět finále a taky jim můžu být blízko. Uvidíme,“ říká Jiří Prskavec na startu nové sezony. První ostré měření sil s českými kajakáři i kanoisty ho čeká už o tomto víkendu na Trnávce.