Myslím, že jsme na dobré cestě, chválí mladé závodníky šéftrenér vodních slalomářů Prskavec

Šest medailí brali čeští vodní slalomáři na Světovém poháru v pražské Troji. O dvě se v kayakcrossu v neděli postarali zlatá Tereza Kneblová a stříbrný Martin Rudorfer. Šéftrenér české reprezentace vodních slalomářů Jiří Prskavec starší v rozhovoru pro Radiožurnál Sport řekl, že s víkendovými výsledky je spokojen. Praha 20:28 29. června 2025

Česká výprava ukončila Světový pohár v Troji se šesti medailemi. Zlato získala v kayakcrossu Tereza Kneblová a stříbro Martin Rudorfer, tak může být šéftrenér reprezentace asi spokojený, ne?

Já myslím, že v současné době, kdy je konkurence tak vyrovnaná, každá medaile je hrozně vysoko. Když získáme jakoukoliv medaili, tak to můžeme považovat za úspěch.

Na druhou stranu vy jste srdcem vodní slalomář, v tom klasickém to bylo úplně bez medaile, tak nebyl jste z toho smutný?

Nebudu zastírat, že jsem nedoufal alespoň v jednu slalomovou medaili. Měli jsme trochu i smůlu, čtvrtá, pátá místa, bylo to těsně, ale takový je vodní slalom a věřím, že se nám to povede ve druhé polovině sezony.

V neděli se ukázali i mladíci v českém týmu - Olga Samková v časovce, Jakub Krejčí a Martin Rudorfer, Tereza Kneblová. Ukazuje to, že budoucnost českého vodního slalomu je slibná?

Už nominační závody ukázaly, že generační výměna probíhá a mladí se toho zhostili více než dobře a tady jsou ty výsledky. Myslím, že jsme na dobré cestě.